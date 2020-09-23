沙田兩車相撞　私家車翻側起火　司機乘客2人棄車逃去

今晚（22日）10時許，沙田石門一輛私家車，駛至安平街11號一油站對開時，據報與一輛的士相撞，私家車翻側，繼而著火。據網上圖片所見，翻側的私家車車輪位置起火，火勢猛烈。有途人擔心車內有人被困，馬上報警求助。

消防員接報到場，將火救熄，消息稱，意外後私家車司機及一名乘客，雙雙離開現場；而的士的61歲姓古男司機，則在場協助調查，警方將案件列作「交通意外無人受傷—肇事後不顧而去」處理，正調查事件。