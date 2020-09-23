海關首偵破網上直播賣冒牌CHANEL、LV飾物　拘一對夫婦

近年興起網上直播售賣貨品，今年受疫情影響，港人盡量減少外出，令該股網上直播售貨風氣變得更盛行。本周一（21日），海關破獲首宗經網上社交平台直播售賣冒牌飾物的案件，檢獲約2,000件懷疑冒牌飾物，估計市值約10萬元，海關於沙田一住宅單位拘捕一對夫婦。

賣家於過程中沒有露面，主要以旁白介紹貨品，沒有過多提及品牌，冒牌飾物價格由20元至100元不等，是正版貨物價格的5%，飾物質量不算好。（馮國良攝）

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢稱，海關早前接獲舉報，稱有人利用網上社交平台售賣懷疑冒牌飾物，經調查發現，有賣家於社交平台開設專頁，透過網上直播銷售懷疑冒牌飾物活動。

案中賣家於專頁放發直播日期及時間，透過專頁上的直播功能進行銷售，賣家為逃避海關偵查，刻意揀選深宵時段進行直播銷售，每次直播時間約5至6小時，過程中推銷最新產品，有興趣的顧客見到心儀飾物，可即時留言確認物品，而賣家會以私訊形式與買家聯絡，提供銀行帳戶過數，當賣家收到錢後，會將冒牌飾物進行包裝，以速遞方式將貨物送出。

海關人員喬裝顧客進行網上試購，經深入調查，及商標持有人的協助下，海關人員於本周一採取執法行動，突擊搜查沙田一個住宅單位，檢獲該批懷疑冒牌飾物，行動中拘捕一男一女，為夫妻關係，年齡均為30歲，現獲准保釋候查。案件中海關檢獲約2,000件懷疑冒牌飾物，例如耳環、頸巾、頭飾等，估計市值約10萬元。據悉，冒牌飾物涉及國際知名品牌，如CHANEL、LV等。

王誌賢稱，涉事專頁開設時間不算長，以往沒有進行直播售貨活動，相信因疫情問題，多了人留在家，賣家利用直播謀利。賣家於過程中沒有露面，主要以旁白介紹貨品，沒有過多提及品牌，每次直播中，大約有30人瀏覽，最多有60人瀏覽，價格由20元至100元不等，是正版貨物價格的5%，飾物質量不算好。