【瀝源邨三級火】大火釀1死5傷　警：患抑鬱及躁狂死者求醫8年

沙田瀝源邨榮瑞樓昨午（24日）的三級大火，最終釀成1死5傷，其中2名傷者情況嚴重。警方周五（25日）凌晨交代案情時指，男死者患抑鬱及躁狂症8年，有求診紀錄。昨日早上，死者曾與母親爭執，其後屋內只剩他與祖母2人，下午他曾用煮食鑊打傷祖母，其後鄰居聽見敲木聲及爆玻璃聲，未幾單位即發生火警。 沙田警區（刑事）總督察潘岳謙稱，涉案家庭無家暴紀錄，死者無表面傷，但其屍體曾被淹浸，須驗屍確定死因；至於消防在單位發現懷疑助燃劑，警方亦須再作調查，案件暫列「火警」及「屍體發現」處理，沙田警區重案組已接手跟進。

據了解，37歲男死者與父母、祖母，一家4口居於榮瑞樓5樓一單位；死者由內地來港2年，無業，生前患有抑鬱症及躁狂症約8年，有向私家醫生及政府醫生求醫；其父母分別由內地來港6年及4年；至於祖母則已居於上址20多年。今日凌晨近1時，死者遺體由仵工舁送殮房，但因大廈升降機停用，仵工需由5樓行樓梯抬遺體落樓。

沙田警區（刑事）總督察潘岳謙稱，涉案家庭無家暴紀錄。昨日早上，男死者曾與母親爭執，其母事後離開住所，只剩死者與祖母2人。下午約3時半，死者亦與祖母爭執，並用煮食鑊施襲，祖母腳部有4厘米長傷痕，她隨即往地下大堂求助及報案。15分鐘後，有鄰居聽到涉案單位傳出敲木聲及爆玻璃聲；及至下午約4時，即有濃煙從涉案單位冒出，3分鐘後接獲居民報案。

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潘岳謙表示，消防在起火單位發現男死者，但因單位無燈，且因高溫關係，水管被燒溶爆裂，事發後須抽水以作調查。初步顯示，死者沒有表面傷痕，但其屍體被淹浸，死因須由法醫驗屍後確定；而消防在涉案單位尋獲懷疑助燃劑，警方與消防亦須作進一步調查，了解是何種助燃劑，稍後科學鑑證人員亦會到場搜證。

是次三級大火，當局於下午約4時03分接獲報案，下午約5時41分將火救熄。火警釀成1死5傷，傷者包括2男3女，均為吸入濃煙；300名居民需要疏散，其中一單位1隻貴婦狗亦死亡。政府新聞處指，傷者年齡介乎73至94歲，截至今日凌晨零時半，其中1男1女（76及73歲）情況嚴重。警方表示，已聯同民政事務署及社會福利署提供協助，約50名受影響居民暫用瀝源邨社區會堂。

火警當時單位冒出熊熊火光，下方有一隻熏黑的手伸出疑正求救。（讀者陳先生提供圖片）