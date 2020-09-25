瀝源邨三級火｜起火單位未解封　鑑證科人員到場　熱心街坊送食物

沙田瀝源邨榮瑞樓昨午（24日）發生三級火警，釀成1死5傷。由於火勢猛烈，起火單位內外牆被熏黑，濃煙更攻陷對面單位，一名老婦無法逃生，要爬出窗外蹲坐晾衫架等待救援，場面觸目驚心。同層及上層亦不斷冒煙，居民匆忙疏散。 火警雖被救熄，但消防需要調查起火成因及善後，榮瑞樓封鎖至夜晚8時許，大批居民無法返回家中煮飯。當區有麵包店東主向居民派發麵包充飢，亦有區議員、義工協助派水、派包、派飯，為受影響的居民送暖。

起火樓層未解封 受影響居民暫住社區會堂

今早記者重返瀝源邨，約10時多名政府化驗所人員及警方鑑證科人員到起火單位搜證及調查。而三級火警過後，起火樓層至今仍未解封，而且現場遺有大量積水，有部份居民被無法上樓，故被安置到瀝源邨的社區會堂暫住。社區會堂職員表示，不少受影響的居民今早已開始收拾個人物品，準備回家執拾，但暫時無法確定有多少居民會繼續暫住。

街坊蘇太住在榮瑞樓9樓，她指昨日疏散後因現場仍未解封，故獲安排在會堂食飯，等消防處理現場、工程人員等檢查大樓。她形容起火單位「浸曬」、「燒埋樓上個單位」。她又指居民到公園、房委會做登記手續，有職員檢查是否有人在屋內，檢查完畢後送他們到社區會堂，會堂內會提供飯、水等物資。

麵包店職員指，三級火發生後，老闆即時打電話表示要向居民派發麵包。（黃偉民攝）

熱心人士送上飯盒、麵包 區議員協助派水派飯

區內一間「漢和麵包店」昨日亦有向受影響居民派發麵包充飢。今早店員表示，老闆以往都會派發愛心麵包，惟新冠肺炎疫情肆虐，近期已暫停派發麵包，惟昨午榮瑞樓發生三級火，老闆即時打電話叫員工向居民派發麵包。

而區議員岑子杰昨晚在facebook專頁發文指，火災發生後，他立即趕回瀝源支援，當時亦有十多名義工到場幫忙聯絡受影響街坊，以及攙扶長者到瀝源社區會堂休息，其後更協助派水、派包、派飯等工作。另外，盛記B哥、深水埗明哥為居民送上飯盒，而漢和麵包店亦派發麵包。