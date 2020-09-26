假冒隱形戰車？寶馬男亮紅藍警告燈截停司機　警方：非警隊登記

馬路上出現疑似假冒的警方隱形戰車！昨日（25日）社交平台流傳兩條車Cam短片，一輛車牌「FU」字頭的寶馬私家車，與拍攝片段的私家車疑因切線爭路，竟突然亮起「紅藍色警告燈」，猶如警方的隱形戰車，身穿白衫白褲的司機更下車截停事主。網民質疑有人假冒警察在馬路「執法」，因片段中的司機並無出示委任證，而且常見的「隱形戰車」車尾警告燈應是「左藍右紅」，並會有身穿警方反光衣制服的領航員乘坐。 警方回覆指，該車牌並非由警隊登記，與警隊無關，新界南總區交通部人員正跟進調查事件。警方指任何人假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，均可處罰款1,000元或監禁6個月。另外，使用一輛非法改裝燈號的車輛，一經定罪，可被處罰款1萬元及監禁6個月。

近日網上流傳兩條車CAM短片，事發地點在大圍沙田圍路近威爾斯親王醫院的南行線。片段顯示，當時有一輛七人車在左一線行駛，寶馬房車位於左二線，而拍攝片段的私家車則在左三線行駛。期間七人車欲在一線切入二線，寶馬隨即減速讓路，惟事主同時又想切入二線爬寶馬頭。寶馬司機疑不滿，遂踩油加速向前，並左轉入沙田路的支路，剛巧事主亦要駛向支路，緊隨寶馬。

寶馬突亮起「左紅右藍」警告燈 司機下車截停

當兩車順利轉入支路後，寶馬車尾突然亮起「紅藍警告燈」，且不斷閃動，猶如警車上的警示燈，並靠在左前方停車。事主的私家車見狀一度遲疑，並稍稍減慢車速，其後又想從右邊慢速越過。惟寶馬司機此時下車，他頭戴白色鴨嘴帽及口罩，身穿白色短袖衫褲，舉手阻止事主離開，更示意事主將車停在路旁，但他全程未有展示警察委任證，片段此時完結。

片段在網上曝光後，引來網民熱議。有網民質疑涉事寶馬司機假冒警方隱形戰車在道路上「執法」，因駕駛者常見的「隱形戰車」車尾警告燈應是「左藍右紅」，並非片段中的「左紅右藍」。此外，亦有人提出「隱形戰車」是二人同車，車頭乘客位由領航員乘坐，而且都會穿上警方制服反光衣，但片段中僅一人下車。

車牌字母為另一焦點 「FU」多為內地登記車

片段中另一令人注意的是寶馬司車機的背景，有網民指出涉事寶馬的車牌字母是「FU」。而車牌字母看似無甚分別，實質暗藏玄機；弄清車牌字母意思，更可一眼望出車輛屬於何人或哪個組織。根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》的資料，車牌字母「FU」、「FV」是向本港境外地方登記的車輛，簽發「國際通行許可證」，包括從外地或內地來港，短期使用的車輛。據了解，這類車牌多給予內地政府、直屬部門或企業單位的車輛使用。

警方：涉事車牌並非由警隊登記，與警隊無關。

警方表示已留意到網上流傳的帖文，新界南總區交通部人員正跟進調查事件。初步確認查詢中的車牌並非由警隊登記，與警隊無關。而新界南總區交通部不時在區內進行交通巡邏及執法。若發現有車輛懷疑被非法改裝，警方會安排該等車輛檢驗，並會根據檢驗報告，對違例的項目作出檢控。



警方指，任何車輛的改裝須符合道路安全的原則，並須遵守香港法例第374A章《道路交通（車輛構造及保養）規例》內的有關規定。任何人在任何道路上使用，或致使或允許他人使用並沒有在所有方面均符合本規例的任何車輛，即屬犯罪。而使用一輛非法改裝燈號的車輛，一經定罪，可被處罰款1萬元及監禁6個月。



另外，根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第22條，任何人藉任何作為或不作為假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，不論是否意圖取得任何有價值的東西，均可處罰款1,000元或監禁6個月。