荃灣黃牛墮引水道受傷被困逾3小時　漁護署獸醫發射麻醉槍助救

荃灣下花山村一帶，再有黃牛墮引水道。今（27日）晚8時許，一頭約重1,300磅的成年黃牛，被居民發現跌落大欖涌引水道，臀部有傷，無法返回路面。救援人員趕抵，恐黃牛發狂傷人，不敢貿然行動，其後通知漁護署派出獸醫，帶同麻醉槍到場協助。 及至晚上11時許，一名女獸醫發射一發麻醉槍，擊中黃牛左邊大腿，10分鐘後效力漸發，黃牛東撲西倒，人員伺機用繩勾住牛角固定；再過5分鐘，黃牛失去知覺倒下，約20名消防及漁護署人員，合力用繩網將黃牛拉回地面，用板將其運上車帶走。期間黃牛疑受麻醉藥影響失禁，一名漁護署人員被排泄物噴中，需脫去上衣。

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下花山村一帶不時發生同類事件，上月2日，西竺林禪寺附近，一大一小野牛意外跌落引水道，消防員及漁護署人員救起幼牛後，再用繩索將大公牛拉回路面，經簡單治理後野放。

前年1月，亦有一大一小野牛跌落近一米深引水道，拯援人員合近8人之力，將牛拉上地面野放。2016年10月，3頭黃牛被困引水道事故，由於其中兩隻牛體積太大，當時愛協及漁護處職員需要為其注射麻醉藥，再由14人合力拉牛上水。

一隻黃牛墮落引水道待救。（林振華攝）

消防員及漁護署人員，合力將黃牛拉回地面。（林振華攝）