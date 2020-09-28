瀝源邨三級火｜妻女爆炸聲中逃生　燶味未散　住戶：成陣味瞓唔到

沙田瀝源邨榮瑞樓三級火釀成1死5傷，同層1隻貴婦狗亦無辜喪命。事隔三日，5樓同層住戶仍然燒焦味所擾，走廊熏黑。與起火單位相鄰的住戶陳先生表示，火警時妻女在家中聞爆炸聲後慌忙逃生，造成心理陰影，不敢重回瀝源家中需寄居外母家。任職地盤的他無奈重返單位繼續居住，但燶味影響睡眠，擔心影響工作安全，全家正申請調遷。

↓↓瀝源邨老婦困窗邊求救↓↓

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一個原本平靜的下午，瀝源邨突然傳出一下爆炸聲，登時火警鐘響消防車響。任職地盤的榮瑞樓5樓住戶陳先生，火警時外出工作，家中剩下妻子和只得2歲的女兒。他們居於起火單位相鄰第3個單位。事發時，2歲女兒安睡，妻子突然聽到爆炸聲，接着有人拍門走火警，陳妻於是立即叫醒女兒落樓。保住生命，但火警造成嚴重心理影響，陳稱：「我老婆同個女兒都唔敢返屋企，個女去咗外母度。」他自己則暫時回屯門老家過夜。

「宜家我屋企啲床單被鋪都唔要得，買過哂就樣樣都係錢。」做地盤手停口停，久居父母家也不是辦法，周六（26日）恢復電力後陳先生就回家。但火災燒焦的味道久久不散，「成陣味都瞓唔到」，擔心影響工作安全，而且清潔家居兩日無法工作。

陳先生一家四口正向房屋署及社會福利署申請調遷。

沙田瀝源邨榮瑞樓經歷三級火，5樓走廊佈滿燒焦味，有住戶將雜物清理出走廊。（陳蕾蕾攝）

《香港01》記者今早（28日）重返現場，見5樓走廊嚴重熏黑，燒焦味濃烈，部份單位住所未能遷入，多個單位受波及而門身熏黑，有住戶將雜物清理出走廊。同層陳伯當日在消防上門拍門後走火警，他指逃生時未見大火，落到樓下才見到火光熊熊。火災後數日斷電斷煤氣，他只好到朋友家暫住，昨日才回家：「嘥幾多嘢，雪櫃啲嘢冚棚冷臭，嘥好多嘢呀，無辦法。」他表示有向區議員求助。

另一名太太再次回家收拾，她指政府在禾輋邨安排臨時屋予她們暫住，鐵閘因救援被撬爛，「鎖都鎖唔到，（屋內）好多嘢都唔要得，要揼，全部都要揼。」幸好火警當時全家外出。當區區議員岑子杰表示除5樓外，亦接獲6樓住戶求助，主要受火災味道困擾，數戶遷到臨時單位居住。

房屋署表示，火警發生後，房屋署即時檢查大廈公共設施，並已進行復修工程。屋邨辦事處會為受火災影響的單位進行所需的維修工程。對於有特別需要的住戶，辦事處會視乎個別住戶的情況，在資源許可之下盡量給予援助。社會福利署則回應指，已接觸涉事家庭並提供情緒支援，社工會繼續跟進他們的需要及安排援助，亦會為其他有福利需要的人士提供協助。