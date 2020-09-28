4賊彌敦道刀劫兩押款員800萬　車CAM拍下過程

今（28日）午12時35分，油麻地彌敦道近窩打老道街頭發生巨劫案，兩名報稱各自押解800萬元和700萬元現金的男押款員．離開附近找換店不遠，即遭4名黑衣刀匪攔途搶劫，圖搶劫兩事主1,500萬現金,其中一人放在背囊的800萬元現金被劫，同行同事700萬則力保不失，行劫過程僅10秒。現場有車CAM攝錄部分過程，見賊人分散逃走時，其中一賊慌張中「仆街」跌倒地上，旋即起身登上同黨接應保時捷名車逃去。警方接報展開捷進行動追捕賊人及截查可疑車輛，但無果。 現場消息稱，賊人行事準確，警方正展開調查。劫案中，事主手腳輕傷拒絕送院。

警員封鎖現場進行調查。（陳蕾蕾攝）

現場消息指，遇劫事主31歲姓黃，在劫案現埸附近一間樓上舖的找換公司工作，事發時，他與32歲姓何同事報稱各自押運800萬和700萬元現金，擬從公司前往就近另一間找換店存放。兩人各自揹著滿載現金背囊離開公司，沿彌敦道行走，詎料行至不遠處，接近窩打老道交界處時，突有4名身穿黑衣男子趨近、其中兩名蒙面持刀賊將黃推跌，迅即搶走背囊轉身逃走，其餘兩賊則從旁阻截事主追捕，過程僅10秒，而與黃同行的同事則未有被劫掠。賊人事後登上停泊於窩打老道的私家車逃去。警方接報後，立即展開捷進行動，並派員到場調查，據悉遇劫金額達800萬元，而案中另有700萬元未有被劫。警員在窩打老道近彌敦道懷疑賊車曾停泊位置附近檢獲3根煙蒂及一個口罩，不排除是賊人踩線時遺下，事後拍照及檢走化驗。

現場消息稱，4賊行劫部分過程被途經車輛車CAM攝錄，根據影片所見，首先兩名黑衣蒙面持刀賊人，從窩打老道近彌敦道越過馬路，走出彌敦道行劫，當時正值紅燈，過馬路途人不知發生何事，不足10秒，車CAM拍到兩黑衣人手拿一個背囊奔回窩打老道，接著鏡頭看見另一名黑衣賊人奔出馬路時慌張跌倒地上，自行爬起離開，與第4名相信是賊人同黨登上一輛接應深色私家車，從窩打老道左轉出彌敦道向旺角方向逃去。