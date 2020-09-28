雨傘運動六週年　警入太古廣場拉封鎖線截查十數人

今（28日）為雨傘運動六週年，有人於網上發起「傘運六週年和你Shop&Play」，號召群眾於晚上6時30分在金鐘太古廣場進行紀念活動。至晚上7時許，太古廣場有約數十群眾聚集並高叫口號及播放《願榮光歸香港》，大批警員進入太古廣場並拉起封鎖線，截停搜查十數人，包括記者，但未有人遭到票控。至晚上8時許，警方離開太古廣場，群眾亦散去。

晚上約7時30分，警方進入太古廣場截停搜查十數人。（鄭子峰攝）

+ 2 + 2 + 2

【20:28】警員離開太古廣場，大部分群眾亦已散去，現場氣氛回復平靜。



【19:56】警員帶走一名疑似未成年的男童。「Lunch哥」David 稱一名中年女士因未有攜帶身份證被警方帶走。



【19:37】大批警員進入太古廣場並拉起封鎖線，要求部分記者出示記者證。「Lunch哥」David 等十數人被截停搜查。有市民被截查後要求警員出示警員編號，雙方一度口角，市民終在警員要求下離開。



【18:57】太古廣場有群眾聚集並高叫口號，有人播放《願榮光歸香港》。大批警員在太古廣場外戒備。

晚上約7時，大批警員在太古廣場外戒備。（鄭子峰攝）

晚上近7時，開始有人聚集及叫口號。（陳浩然攝）

去年（28日）為雨傘運動五週年，有市民發起晚上7時在金鐘添馬公園舉行「反抗威權迎接黎明」集會。集會和平結束後，數百名示威者在政總及特首辦外聚集，期間有人向警員投擲雜物，警方出動水炮車及發射數枚催淚彈驅散人群。示威者於晚上約9時大致散去。