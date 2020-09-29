深水埗反黑組冚無牌酒吧拘三男女　揭發其中一女為斬人案幕後主腦

警方打擊無牌賣酒行動，揪出斬人案幕後主腦。周日（27日）凌晨，兩名男子在深水埗長沙灣道與南昌街交界被追斬，其中一人送院時昏迷，右腿仍插着利刀。 深水埗警區反黑組昨晚（28日）打擊無牌酒吧時，拘捕三名男女，揭發其中一名38歲女子為傷人案的幕後主腦，她另涉「協助及教唆傷人」被捕。

該宗傷人案發生於周日凌晨零時許，兩名姓劉（42歲）及姓周（46歲）男子於酒吧消遣後，途經深水埗長沙灣道與南昌街交界時遇襲，遭三名男子從後伏擊，並用陶瓷刀追斬，他們先後中刀，周男更昏迷倒地，送院時右腿仍插着利刀。

及至昨（28日）晚約10時，深水埗警區反黑組在長沙灣道233至239號一單位，搗破懷疑無牌酒吧，並拘捕三名男女。警方表示，經追查後，相信其中一名姓鄧（38歲）被捕女子，涉嫌協助及教唆斬人案中的三名施襲男子，在長沙灣道151至153號對開，以手及一把刀襲擊劉、周二人。

鄧女除涉嫌「協助及教唆傷人」被捕外，亦與一名姓翁（61歲）本地男子及一名49歲持雙程證內地女子，同涉「無牌售賣酒類飲品」被捕，全部人正被扣留調查。行動中，警方檢獲約100罐啤酒、一套影音器材、21個酒杯及15個骰盅。