詐騙集團呃個人資料　補領及申請信用卡　8苦主被碌共$220萬

一個本地信用卡犯罪集團，透過假冒銀行職員致電受害人騙取個人資料，再假冒他們向銀行報失及補領信用卡，以及申請新卡，並致電電訊商暫停短訊功能等方式，於今年4月至9月期間，成功盜用8名受害人身份，獲得共12張信用卡，進行40多次交易，共簽帳220萬港元。商業罪案調查科深入調查後，昨日（28日）及今日（29日）拘捕6人，涉嫌「串謀詐騙」。警方相信，行動成功搗破該詐騙集團。

商業罪案調查科偽鈔組高級督察鄧啟榮表示，警方拘捕６人，涉嫌串謀詐騙，警方相信成功搗破一個本地信用卡詐騙集團。（王譯揚攝）

6名被捕人士包括5男1女，年齡介乎19至43歲，報稱任職侍應、地盤散工及無業，現正被扣留調查。

假冒銀行職員騙取個人資料 再扮受害人停用電話短訊功能

商業罪案調查科偽鈔組高級督察鄧啟榮表示，商罪科近日留意到一個犯罪集團，非法獲得個人資料，假冒受害人向銀行報失信用卡，並前往受害人登記地址偷取信箱中的信用卡，得手後購買高價產品，包括高價電子產品、禮品卡等，直至用完信用額；近日更進一步利用受害人個人資料及偽造的個人入息證明及地址證明，申請新信用卡，並使用集團成員地址作登記地址以收取信用卡。

鄧啟榮指，警方調查發現集團成員曾假冒銀行職員，騙取受害人的個人資料，亦曾假冒受害人致電電話服務供應商暫時終止短訊接收提示功能，使他們在進行大額交易時，受害人無法接收提示短訊。

警方相信該犯罪集團在今年4月至9月期間，利用上述手法成功獲得共12張信用卡，涉及簽帳港幣220萬港元，每宗涉及數百至數十萬元不等，包括購買數萬元一張的電子產品禮品卡。

兩成員昨灣仔買錶當場斷正

商罪科深入調查，翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定骨幹成員身份，當中兩名成員昨日到灣仔一間鐘錶行企圖購買手錶時，人員上前將他們當場拘捕，並在他們身上搜獲涉案兩張信用卡、一張身份證及一張假身份證補領紙等證物，同時在全港各區搜捕其他集團成員，至今共拘6人。