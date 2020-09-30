「Lunch哥」穿校服示威「使學校陷政治漩渦」　被校方罰停課2日

人稱「Lunch哥」的中學生David，昨日（29日）於其個人Facebook專頁「Lunch哥的抗爭生涯」帖文指，前日（28日）其家長收到學校的訊息，內容指David發起「和你買樓（南邊圍）」的活動，校方指現場一旦發生衝突，David恐墮入法網。另外，校方又指David穿着校服參與示威活動，包括閲報、靜坐、喊叫號和遞交請願信，「使學校陷於政治漩渦」。由於David屢次不聽從老師勸告和吩咐，被校方罰停課2日，希望他反思己過。至今日（30日）David出席新城市廣場、禮賓府及太子站月台的「和你睇風景」等活動，他聲稱是要以行動來抗議校方的停課決定。《香港01》已向「Lunch哥」就讀的學校查詢，正等待回覆。

David學校收到大量投訴 校方形容：「陷於政治漩渦」

「Lunch 哥」David在其Facebook專頁上載學校整份家長信。家長信內容提及，David以「Lunch哥星級抗爭團隊」發起「和你買樓（南邊圍）」的活動，一旦現場發生衝突，他以發起人身份鼓吹恐墮入法網，並要求：「家長勸阻、同學三思，盡快刪除帖文」，並三思應否以「主辦單位」一詞在網上發文。

此外，校方形容David穿着校服參與示威活動，會令人誤會這些活動代表學校、校內人士的立場，會「使學校陷於政治漩渦」。今日（30日）David於活動時透露，校方曾接獲不少人投訴。

校方：David屢勸不聽 罰停課兩日 促反思己過​

校方亦指明，學生支援部老師及訓輔部老師，已按機制詳細地向David和家長解釋，學生需遵守校規和違反校規的可能懲處。惟學生「在明知、明白和理解的情況下執意繼續違反校規，同學亦需要承擔相關行為的後果和責任」。

最後，校方指David明知校規及預期的懲罰，仍屢次不聽從老師勸告和吩咐，穿着校服參與涉及社會及政治的活動，故決定處分David停課兩天（29日及30日），反思己過，並勸籲David應改過遷善，回復正軌，做回中學生求學時間的本分。