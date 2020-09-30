7.21八個月｜17歲青年踢保後再被捕 　警：絕不姑息違法行為

警方指，今年3月22日凌晨時分，有示威者在元朗又新街一帶非法集結，警方當晚拘捕一名17歲本地男子，涉嫌以手阻撓警務人員執行職務。該名男子其後拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（9月30日）上午在屯門區再拘捕該名男子。 該名17歲被捕男子被控一項「阻撓警務人員」罪，案件將於10月9日在屯門裁判法院提堂。警方指，絕不姑息任何違法行為。警方強調，踢保不代表終止調查，被捕人踢保後仍有可能被起訴。

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事發在今年3月21日，為「7.21元朗白衣人襲擊民眾」事件8個月。當日晚上時份，有多名黑衣人及示威者於元朗一帶堵路縱火，警方驅散期間曾施放催淚彈，並拘捕61名男女，年齡介乎15歲至62歲。警方表示，當晚約8時起有示威者在元朗西鐵站、大棠路、又新街、建業街、合益路及宏發徑一帶非法集結，當中有示威者用膠箱、鐵欄等雜物堵路，阻塞交通，亦有人縱火焚燒雜物及投擲汽油彈。

警方指在多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，事件中共拘捕47男14女，年齡介乎15歲至62歲，各人涉嫌非法集結、襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等。