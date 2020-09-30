十一前夕警再拘兩男　涉煽惑他人非法集結、傷人

十一國慶在即，警方繼前日（28日）拘捕三名男子，涉「煽惑他人非法集結」等罪後，再拘兩名男子，涉嫌「煽惑他人傷人」及「煽惑他人非法集結」，據了解被捕人士在網上發表言論，呼籲市民參與10月1日集會。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，警方特別留意到近日有人在網上宣傳及鼓吹他人參與10月1日舉行未經批准的示威活動，並進行違法行為，包括堵路及刑事毀壞。他指，有人在Telegram、連登及FACEBOOK發文，宣揚以致命方式攻擊及殺害警員，包括鋸頸、鎅頸；對警員起底，令警員受到不同程度滋擾；亦有文宣宣傳未經批准的集結，部分發文顯示發文者知道示威活動未經批准。

網罪科深入調查後鎖定兩名分別20歲及30歲男子，懷疑是上述發文者，今午在屯門及黃大仙將他們拘捕，涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」及「煽惑他人參與未經批准的集結」，並檢獲三部手提電話及兩電腦，行動仍進行中，不排除更多久被捕。

警方相信他們除了上述兩罪，亦可能違犯兩項法庭班頒的臨時禁制令，包括禁止針對警員、特務警員及其家屬被起底及滋擾的行為，以及任禁止他人於互聯網平台發布任何訊息，促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力，目前禁制令仍然生效，違犯禁令可能干犯藐視法庭罪。