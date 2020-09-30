指有人鼓吹明日用利刃或汽油彈襲擊警員　警方強調會果斷執法

警方表示，有人鼓吹10月1日作出違法行為，警方已部署足夠警力果斷執法。警方留意到有人於網上號召他人於明日在全港各區進行違法活動，煽動他人參與未經批准的集結，甚至作出暴力違法行為，包括用利刃或汽油彈襲擊警務人員，攻擊警署和非法堵路等，警方嚴厲譴責有關具煽動性和危害公共安全的言論。

警方表示，早前有團體申請的公眾遊行並沒有獲得不反對通知書，而公眾集會及遊行上訴委員會亦決定維持警方反對該遊行的決定。如任何人繼續組織、參與或煽惑他人參與上述遊行，均有機會觸犯《公安條例》下未經批准集結罪，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。根據《公安條例》，任何人組織或參與未經批准集結，一經定罪最高可處監禁5年；如觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。另外，如任何人參與或組織受禁羣組聚集，一經定罪可處第4級罰款及監禁6個月。

警方強調絕不容忍任何違法行為，並呼籲市民不要參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，警方正密切留意相關情報，並在各區部署足夠警力以應對任何違法行為，如任何人漠視警告，警方必定嚴正執法，果斷採取拘捕行動。警方同時呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地點以保障自身安全。