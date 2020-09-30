中秋國慶長假期　「韋家幫」再來港爆竊　1男涉多區15案被捕

中秋及國慶長假期前夕，「韋家幫」再度偷渡來港犯案，今（30日）凌晨竊賊爬水渠，經廁所窗潛入流浮山一村屋搜掠，盜去1.1萬元現金及1部手提電話後離開，戶主夢中被嘈音驚醒報案。警方於現場附近截獲一名姓韋內地男子，在其身上搜獲其中3100元贓款、兩支電筒及一部手提電話，以涉嫌爆竊及非法入境將他拘捕，調查發現他共涉過去4個月內多區共15宗爆竊及企圖爆竊案，涉款共10萬元，警方相信其一名同黨在逃。

警方拘捕一名姓韋內地男子，涉嫌爆竊流浮山一間村屋。（林振華攝）

元朗警區刑事總督察羅禮謙表示，區內最近持續發生爆竊案，警方加強警力進行一系列的反爆竊行動，今日凌晨時分，天水圍分區特遣隊在區內的低密度住宅區進行反爆竊行動。在凌晨約3時，警方接報指，流浮山民德路沙江圍私人屋苑一間村屋發生爆竊案，戶主睡覺時遭聲音嘈醒，發現屋內有搜掠痕跡，點算發現約1.1萬元現金及1部手提電話不翼而飛。

警方到場調查，發現屋苑另一單位有懷疑曾被爆竊痕跡，凌晨約5時40分，特遣隊在現場附近發現一名形跡可疑男子正登上的士準備離開，警員立即截停的士，並截查該名44歲內地男子，他報稱姓韋，身上無任何身份證明文件，亦無入境紀錄，相信是非法入境者。警方在其身上搜獲3100元贓款、兩支電筒及一部手提電話。警方以涉嫌爆竊及非法入境拘捕男子，並將他扣留調查。

羅禮謙指出，戶主當時已鎖好大部分門窗，唯廁所窗未關，相信被捕男子爬水渠進入單位犯案。根據閉路電視畫面，警方相信一名內地同黨在逃，二人已分贓。

警方經初步調查，證據顯示被捕男子牽涉今年6月至9月共15宗爆竊或企圖爆竊案，分別發生在元朗、落馬洲、大埔、將軍澳及跑馬地，共涉款10萬元。案件交由元朗警區刑事調查隊第六隊跟進。

羅禮謙呼籲市民加強防盜意識，尤其在長假期外出，緊記鎖緊門窗，發現任何可疑人士立即報案。

「韋家幫」在盜賊界相當出名，主要成員為廣西韋氏同鄉，由90年代起，已不時來港澳、甚至南下南洋作案。本港近年涉及「韋家幫」的案件亦不少，主要針對豪宅及獨立屋。其中2017年2月，兩名「韋家幫」賊人企圖闖入藝人吳鎮宇位於西貢的獨立屋，遭保安發現，報案被擒。而今年2月，「韋家幫」企圖爆竊紅磡寶其利街一間找換店，遭警員埋伏，4名男子涉嫌「非法入境」及「爆竊」被捕。