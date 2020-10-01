十一遊行．直播｜銅鑼灣至少62人被捕　包括區議員李予信、梁晃維

今日（10月1日）國慶及中秋節，有網民發起遊行及多區集會，警方於多區高調巡邏，並派出水炮車及銳武裝甲車於中聯辦外戒備。警方亦在紅磡過海隧道、城門隧道設置路障截查，交通擠塞。至下午1時許，警方於銅鑼灣警告聚集人士，指他們正參與非法集結，要求他們離開，先後舉起藍旗及紫旗驅散。 警方於銅鑼灣多次截查現場人士，下午近5時，百德新街至少62名男女涉參與未經批准非法集結被捕，包括區議員李予信、梁晃維。眾人雙手被索帶反鎖，被警方帶走。

【1834】 銅鑼灣：Sogo對開一名男子疑不滿警方行動，與警方理論，他不斷高呼「拉我、拉我」，多名防暴警員隨即將他制服地上。警方將他雙手反鎖，並要求他戴傷口找，男子拒絕。男子向警方表示，自己持「白卡」，即殘疾人士登記證。其後警方將他帶走。

【1822】 銅鑼灣：警方於記利佐治街先後舉起藍旗及黃旗，警告市民或會採取行動，並不斷推進防線。大批防暴警員突然進入銅鑼灣地帶商場，包圍十多名圍觀人士，並帶他們到對面行人路截查。

【1812】銅鑼灣：數名Free HK Media網媒記者被警方截查。記者杜先生表示，當時在路旁休息，有防暴警員突然上前截查及登記資料，警方曾詢問他們有否記協會員證及政府新聞處登記，但由於他們屬網媒因此沒有相關證明。傳媒聯絡隊人員亦曾致電，查詢他們是否「on the list」。眾人被登記資料後便放行，他認為警方行為「相當無聊」。

+ 2 + 2 + 2

【1759】銅鑼灣：警員再向百德新街舉藍旗，並要求聚眾人士立即向維園方向離開，否則會採取行動。

【1744】銅鑼灣：數名警員進入百德新街行人路，遭大批市民指罵。另外，一名女士於百德新街被警員截查。

【1730】銅鑼灣：百德新街近怡和街位置有近百人聚集，聚集人士高呼「光復香港 時代革命」、「釋放12」等口號。

【1727】警方於社交網站表示，自下午3時許，銅鑼灣記利佐治街和百德新街一帶有大批示威者聚集，部分人曾高叫「光復香港 時代革命」的口號並走出馬路。警方多次向集結人士發出警告，要求他們立即停止違法行為並離開。警方多次警告無效後，在現場截停並拘捕至少60人，當中包括2名區議員，涉嫌觸犯《公安條例》下參與未經批准集結等相關罪行。警方對於有公職人員無視公共秩序，涉嫌參與未經批准的集結表示震驚和遺憾。

【1720】警方於社交網站表示，下午3時許，警方在屯門公路近荃灣翠豐臺一帶設路障截查車輛期間，發現一輛私家車的行車證過期，並在車上搜獲伸縮棍、頭盔、面具及大量宣傳單張，部分單張寫有涉嫌鼓吹香港獨立的標語。車上一名35歲男司機涉嫌藏有工具可作非法用途、駕駛無牌車輛，以及在沒有第三者保險而使用車輛等罪行被捕。

另外，警方在銅鑼灣杜老誌道和駱克道一帶截查一名男子，並在其背包內搜獲鎅刀、士巴拿、索帶和手套等物品。該名20歲男子涉嫌管有攻擊性武器被捕。

銅鑼灣百德新街最少62人，涉非法集結被捕。（羅國輝攝）

+ 7 + 7 + 7

【1718】銅鑼灣：百德新街兩架接載被捕人士旅遊巴已駛走，警方解封百德新街。

【1716】銅鑼灣：張女士表示，今午與38歲女兒及其友人到誠品買書，事發時她們未有叫口號，突然被警方截查，「好似捉魚咁，無啦啦就截停一大班人」，自己被截查後獲放行，女兒及其友人卻被捕。她稱「當時無做任何嘢」，認為事件「莫名其妙」。她坦言非常擔心女兒情況，「我個女嚟㗎，又唔知佢去邊間差館！」她質疑警方濫捕，「原本開開心心慶祝中秋節㗎，咁樣唔係濫捕係咩呀！」。她其後向在場警員詢問女兒去向，警員只告訴她返回家中等候消息。

【1715】警方於社交網站表示，下午4時許，警方在灣仔史釗域道截查一名男子，並在其身上搜獲一把可摺疊成有如咭片大小的利刀。該名23歲男子涉嫌管有攻擊性武器被捕。警方高度關注有人涉嫌在人多擠逼的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。

【1706】銅鑼灣：6名急救員被截停搜查，並指現場人士違反限聚令 ，其後舉起黃旗。

【1703】銅鑼灣：據了解，百德新街46男16女被捕人士中包括東區區議員李予信及中西區區議員梁晃維，梁晃維Facebook證實，梁晃維被上索帶帶走。

【1702】銅鑼灣：警方用旅遊巴帶走所有被捕人士，現場有人高叫「死黑警」。

【1653】銅鑼灣：一名男子在佐記利佐治街展示標語。

【1651】銅鑼灣：警方以揚聲器表示，百德新街46男16女涉參與未經批准非法集結，眾人雙手陸續被反鎖上塑膠索帶，將被警方帶走。

【1640】警方於社交網站表示，下午3時許，有市民目擊兩名男子在黃大仙天馬苑附近，向龍翔道投擲汽油彈及大型雜物。警方接報到場處理，發現涉事路段遺下被火焰熏黑的痕跡、圍欄及雪糕筒。警方表示，案發時馬路上仍然有大量汽車行駛，幸汽油彈及雜物未有擊中車輛。警方將案件列作縱火案處理，現正在現場一帶搜證，追查疑犯下落。

下午約3時半，警員於銅鑼灣高舉紫旗驅散。（梁鵬威攝）

+ 7 + 7 + 7

【1628】銅鑼灣：一名男子以牧童笛吹奏「願榮光歸香港」，現場人士一起高歌。警方於東角道再舉藍旗。

【1618】銅鑼灣：Sogo近駱克道一名身穿黑衣男子倒臥地上，他仍有知覺，其身旁有警員正了解事件。救護員到場，將男子抬上擔架床，將他送院治理。現場有目擊者指，事發時駱克道有一名警員撲向男子，兩人一起倒地。

【1616】銅鑼灣：警方向記利佐治街方向舉藍旗。

【1606】銅鑼灣：百德新街一名白衣男子被追截，之後跌倒地上，正被警員搜身。警方於百德新街Donki門前再截查近50人，警員要求被截查人士展示身份證。

【1602】 銅鑼灣：約近百人於百德新街高呼「光復香港 時代革命」口號。

【1600】警方表示，下午3時許，銅鑼灣記利佐治街附近有大批示威者聚集，部分人曾高叫「光復香港 時代革命」的口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，有可能觸犯《香港國安法》下相關罪行。其後，部分示威者曾走出馬路，破壞社會安寧。警方已經向聚集羣眾發出警告，明確指出他們的行為有機會觸犯《香港國安法》和《公安條例》下的罪行，警告他們立即停止違法行為並離開。

【1558】 銅鑼灣：百得新街聚集人群高叫「黑警死全家」口號，警員再次舉起紫旗。

【1555】 銅鑼灣：警員於記利佐治街已截查完數十人，全部人獲放行，警員亦拆下防線的橙帶。

【1551】銅鑼灣：大批防暴警員進入維園內。

【1530】銅鑼灣：警員於記行佐治街向怡和街SOGO方向舉黃旗。黃旗即指，警告現場示威者或市民可能違反法例，或有可能會被檢控。而旗幟內容並未指出警方會使用武力。

【1530】銅鑼灣：記利佐治街再有示威者眾集及叫口號，警方再舉紫旗、藍旗驅散，上址逾30人被截停。現場可見，大批警員於記利佐治街駐守，並要求在場人士離開，以及再拉起橙色封鎖線。

【1530】銅鑼灣：警方於銅鑼灣高舉紫旗驅散。紫旗即指，警告示威者勿展示有分裂國家或顛覆國家政權等意圖的旗幟、橫額，以及叫口號等，如示威者沒有遵循，警方將以違反《港區國安法》罪行作出拘捕。

灣仔消防局外有多人被截停，他們經搜查後全部人獲放行。（鄭子峰攝）

【1515】銅鑼灣：數名身穿記者反光衣人士被警員截停，其間警員檢查眾人的身份證，之後獲放行。其中一名兼職女記者指，她受聘於一間德國的媒體公司，她稱由於自己沒有獲發記者證，只得一張受聘證書。警員翻查其媒體公司的資料後，將該名兼職女記者放行。

【1515】香港樹仁大學學生會編輯委員會於facebook帖文指，防暴警員現時包圍整條百德新街，在場人士均不能離開。一堆市民被圍封在找換店外已有一段時間，其後警員開始核對身分，被圍封巿民排隊逐一做登記，而記者於檢查記者證後獲放行。

【1513】銅鑼灣：警員於SOGO對開位置推進，並波斯富街方向一度高舉藍旗。

【1508】銅鑼灣：有記者在場進行採訪時，有市民表示他們途經上址時，有警員要求他們立即離開。而他們在接受在場傳媒訪問時，有多名警員上址阻攔，並要求眾人立即離開或退後。

【1505】銅鑼灣：近下午3時，警方於銅鑼灣Sogo對開設防線，截查逾50人，其中包括兩名身穿黃背心的記者。兩人指屬樹仁大學編委的記者，於採訪時警員突前後「夾擊」，與其他數十人一起被截停在防線內。二人又指，警員稍稍檢查其行裝及抄下個人資料後就放行。而在場傳媒聯絡隊人員多次開咪要求防線前的記者穿上黃背心及戴上記者證。

【1500】銅鑼灣：SOGO外逾50人被警方截停，包括數名身穿記者反光衣的人士，警員遂一搜身及檢查他們身份證、所屬機構的記者證，部分人經檢查後獲放行。而灣仔消防局外有多人被截停，他們經搜查後全部人獲放行。

防暴警進入銅鑼灣Fashion Walk商場，並且多度舉藍旗驅散，警員要求在人士包括記者離開。（鄭子峰攝）

+ 4 + 4 + 4

【1456】銅鑼灣：SOGO外有多人被警方截停，據知數十人被截，包括兩名身穿記者反光衣的人士。警員要求在場記者全部穿上黃背心，並戴上記者證。

【1450】銅鑼灣：有一家三口的外籍家庭於百德新街被截查，其後他們獲放行。現場可見不少商戶已經落閘，警員亦拉起橙色封鎖線。

【1442】警方於facebook帖文指，下午2時許，銅鑼灣記利佐治街一帶有人羣集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方在現場先後作出多次警告，並舉起藍旗要求集結者離開。警方要求集結羣眾停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動。警方會果斷執法，包括採取拘捕行動。

【1430】旺角：旺角MOKO商場外有數名警員戒備。

【1425】銅鑼灣： 銅鑼灣Fashion Walk有出入口被關上，有H&M的顧客未能離開商場。至於商場外警員多次舉藍旗警告驅散，要求在場人士向維園方向離開。防暴警於怡和街及渣甸坊交界設防線，不准市民前往和怡和街方向。

【1425】銅鑼灣：防暴警進入銅鑼灣Fashion Walk商場，並且多度舉藍旗驅散，警員要求在人士包括記者離開。之後有一批警員離開商場，再次於百德新街驅散。

【1420】銅鑼灣：Fashion Walk商場外一名身穿黃色連身裙的女子被多名警員包圍，附近有人高叫仇警的口號，警方再次舉藍旗警告。

+ 3 + 3 + 3

【1420】銅鑼灣：記利佐治街有示威者一度行出馬路，有人高叫口號，大批警員衝至上址再舉藍旗。至今警方已是第三度舉藍旗，警方要求現場人士向維園方向離開，否則會作出拘捕行動。

【1415】銅鑼灣：另一名身穿黑衫的男子被多名防暴警員包圍，他被警員搜身時情緒激動，兩人一度發口角，該男子事後獲放行；另一名中年男子指他於附近上班，其間被多名警員包圍截查，他稱當時有警員將他拉到一旁，有人指他襲警，警方經搜查後將他放行。

【1405】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣東角道一帶巡邏，其間多次截查途人，更有兩名女子希望離開SOGO但被拒。

【1355】銅鑼灣：浸大新聞系高級講師呂秉權表示，他今日以浸大老師的身份到場，了解學生採訪現場情況及確保學生的安全。其次記協今日派出三至四位觀察員，他亦以記協監察員的身份到場，就公眾活動現場進行記錄，並視察就警方「重新定義」傳媒採訪資格後，在場會否有傳媒遭受不合理對待，呂指暫時未見有上述情況。

【1345】銅鑼灣：一名中年女子在場示威，其間被多名警員包圍，眾人一度發生口角，防暴警要求她切勿再叫囂。

【1335】銅鑼灣：警員於銅鑼灣東角道及SOGO對開行人路駐守及巡邏，並呼籲在場人士離開。另外有警員手持攝錄機，拍攝在場人士情況。

【1312】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣東角道兩度展示藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們離開。現場可見，警員帶備長槍及警告旗幟。

【1312】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣一帶截停搜查多名人士，包括多名身穿黑衫的人士。

防暴警員於銅鑼灣一帶截停搜查多名人士，包括多名身穿黑衫的人士。（鄭子峰攝）

+ 2 + 2 + 2

【1305】灣仔：告士打道有警員設置路障，其中一輛客貨車被截查。

【1248】本港多處地方有警員設路障截查車輛，包括東隧九龍入口港島方向、東區走廊西行、屯門公路近荃灣位置、紅磡過海隧道及城門隧道等地。

【1240】銅鑼灣：一名男子手持黃色汽球現身銅鑼灣，其間10多名警員將該男子包圍，並且搜查該男子的隨身物品。

【1238】荃灣：城隧收費亭向荃灣方向，有警員在場截查車輛，現場可見有3輛車被截查。另外荃灣眾安街有多名防暴警員駐守。

【1238】銅鑼灣：警員要求記者穿上反光衣及佩帶記者證。

【1238】銅鑼灣：人民力量陳志全（慢必）現身銅鑼灣，他稱人民力量今日下午1時會如常在銅鑼灣派口罩，希望指警方克制，又指市民放假想外出過節並無問題。

【1227】銅鑼灣：有防暴警員於銅鑼灣怡和街截查途人。

【1100】中聯辦：水炮車及銳武裝甲車於中聯辦外戒備，中聯辦外亦有多名警員巡邏及駐守，包括特務警察。

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警方：網上有人號召違法活動 鼓吹以暴力傷害他人

警方指，有人於網上號召他人於今日（10月1日）在全港各區進行違法活動，煽動他人參與未經批准的集結，甚至鼓吹以暴力傷害他人，包括用利刃或汽油彈襲擊警務人員、攻擊警署和非法堵路等。

警方重申，就早前有團體申請的公眾遊行，已遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會亦維持警方反對該遊行的決定。如任何人繼續組織、參與或煽惑他人參與上述遊行，均有機會觸犯《公安條例》下未經批准集結罪，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。根據《公安條例》，任何人組織或參與未經批准集結，一經定罪最高可處監禁5年；如觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。另外，如任何人參與或組織受禁羣組聚集，一經定罪可處第4級罰款及監禁6個月。

為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，警方已在全港各區部署足夠警力，並密切留意各區情況及加強情報搜集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方同時呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。

疑有網民號召各區集結 保安局：對違法行為嚴正執法

昨日（9月30日）保安局發言人指，留意到有人繼續於網上煽動他人明日（10月1日）於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序。

保安局強調，參與未經批准集結屬違法行為，最高可判處監禁5年。觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。傷害他人身體、管有或使用汽油彈、縱火等嚴重罪行，都可判處長期監禁；另外，保安局重申，市民不應參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法及暴力行為，會嚴正執法，確保社會安寧、公共安全。