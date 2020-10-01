十一遊行．直播｜防暴警銅鑼灣兩度舉藍旗　隧道查車交通擠塞

今日（10月1日）國慶及中秋節，有網民發起遊行及多區集會，其間水炮車及銳武裝甲車於中聯辦外戒備，多區亦有警員巡邏，有防暴警員於銅鑼灣截查途人。另外警方在紅磡過海隧道設置路障，城門隧道亦有車輛遇截查，交通擠塞。 至下午1時許，防暴警員於銅鑼灣東角道兩度展示藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們離開。警員亦於區內截停並搜查多名人士。現場可見，警員帶備長槍及警告旗幟。

防暴警員於銅鑼灣一帶截停搜查多名人士，包括多名身穿黑衫的人士。（鄭子峰攝）

【1405】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣東角道一帶巡邏，其間多次截查途人，更有兩名女子希望離開SOGO但被拒。另一名身穿黑衫的男子被多名防暴警員包圍，他被警員搜身時情緒激動，兩人一度發口角。

【1355】銅鑼灣：浸大新聞系高級講師呂秉權表示，他今日以浸大老的身份到場，了解學生採訪現場情況及確保學生的安全。其次記協今日派出三至四位觀察員，他亦以記協監察員的身份到場，就公眾活動現場進行記錄，並視察就警方「重新定義」傳媒採訪資格後，在場會否有傳媒遭受不合理對待，呂指暫時未見有上述情況。

【1345】銅鑼灣：一名中年女子在場示威，其間被多名警員包圍，眾人一度發生口角，防暴警要求她切勿再叫囂。

【1335】銅鑼灣：警員於銅鑼灣東角道及SOGO對開行人路駐守及巡邏，並呼籲在場人士離開。另外有警員手持攝錄機，拍攝在場人士情況。

【1312】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣東角道兩度展示藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們離開。現場可見，警員帶備長槍及警告旗幟。

【1312】銅鑼灣：防暴警員於銅鑼灣一帶截停搜查多名人士，包括多名身穿黑衫的人士。

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【1305】灣仔：告士打道有警員設置路障，其中一輛客貨車被截查。

【1248】本港多處地方有警員設路障截查車輛，包括東隧九龍入口港島方向、東區走廊西行、屯門公路近荃灣位置、紅磡過海隧道及城門隧道等地。

【1240】銅鑼灣：一名男子手持黃色汽球現身銅鑼灣，其間10多名警員將該男子包圍，並且搜查該男子的隨身物品。

【1238】荃灣：城隧收費亭向荃灣方向，有警員在場截查車輛，現場可見有3輛車被截查。另外荃灣眾安街有多名防暴警員駐守。

【1238】銅鑼灣：警員要求記者穿上反光衣及佩帶記者證。

【1238】銅鑼灣：人民力量陳志全（慢必）現身銅鑼灣，他稱人民力量今日下午1時會如常在銅鑼灣派口罩，希望指警方克制，又指市民放假想外出過節並無問題。

【1227】銅鑼灣：有防暴警員於銅鑼灣怡和街截查途人。

【1100】中聯辦：水炮車及銳武裝甲車於中聯辦外戒備，中聯辦外亦有多名警員巡邏及駐守，包括特務警察。

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警方：網上有人號召違法活動 鼓吹以暴力傷害他人

警方指，有人於網上號召他人於今日（10月1日）在全港各區進行違法活動，煽動他人參與未經批准的集結，甚至鼓吹以暴力傷害他人，包括用利刃或汽油彈襲擊警務人員、攻擊警署和非法堵路等。

警方重申，就早前有團體申請的公眾遊行，已遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會亦維持警方反對該遊行的決定。如任何人繼續組織、參與或煽惑他人參與上述遊行，均有機會觸犯《公安條例》下未經批准集結罪，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。根據《公安條例》，任何人組織或參與未經批准集結，一經定罪最高可處監禁5年；如觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。另外，如任何人參與或組織受禁羣組聚集，一經定罪可處第4級罰款及監禁6個月。

為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，警方已在全港各區部署足夠警力，並密切留意各區情況及加強情報搜集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方同時呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。

疑有網民號召各區集結 保安局：對違法行為嚴正執法

昨日（9月30日）保安局發言人指，留意到有人繼續於網上煽動他人明日（10月1日）於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序。

保安局強調，參與未經批准集結屬違法行為，最高可判處監禁5年。觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。傷害他人身體、管有或使用汽油彈、縱火等嚴重罪行，都可判處長期監禁；另外，保安局重申，市民不應參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法及暴力行為，會嚴正執法，確保社會安寧、公共安全。