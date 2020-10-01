十一國慶．中秋｜網民號召商場聚集　第二代美國隊長現身旺角MOKO

十一國慶兼中秋節假期，除了有人無視警方反對通知書繼續在銅鑼灣SOGO門外聚集遊行外，亦有網民號召全港多區大型商場集結，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO及荃灣愉景新城等9個商場。下午2時許在沙田新城市廣場平靜，中庭如常有保安戒備，但未見人群聚集；港鐵站出入口就有軍裝警員駐守，暫未有截查途人。旺角MOKO外亦有警員駐守，並截查途人。

經常手持「美國隊長」的盾牌出席和你Lunch活動、有「第二代美國隊長」之稱的30歲姓馬男子，今日（1日）現身旺角MOKO商場。他講述數次被捕情況，包括9月22日在將軍澳PopCorn商場高叫「光復香港，時代革命」及「香港獨立」等的口號，被警方以涉嫌違反分裂國家罪拘捕並帶署扣查，他被禁足PopCorn商場。另外，他最近在9月29日上班期間被網絡安全及罪案調查科便衣探員拘捕，指他在8月16日在telegram號召元朗YOHO MALL活動，構成煽惑他人公眾妨擾罪，被捕35小時後獲釋，口供紙上無列罪名。

「點解無寫任何罪名呢？我諗唯一原因就係我無罪囉！我講嘅嘢根本唔係煽惑他人分裂國家。」他指一次被國安處人員以煽惑他人分裂國家拘捕47小時，進行4次錄影會面，「錄返我之前嗌過嗰啲『香港獨立』口號，到最後保釋紙無講任何罪名。」