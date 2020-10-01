蘇屋邨14歲中學男生墮樓亡　母嘆手機害人　盼女來港見弟最後一面

中三男生驟然墮樓身亡，姚母痛失愛兒既傷心又不解，感嘆「手機害人」，如今只昐身在廣州的大女能來港，見弟弟最後一面。中秋前夕，一名14歲姓姚男生從長沙灣蘇屋邨金松樓高處墮下，當場死亡。姚昨（30日）如常上學，惟在學校玩手遊被老師沒收了電話，姚母指兒子近年沉迷玩手機遊戲「王者榮耀」。據知，姚生前手機日夜不離手，成績由中一考10多名，跌至中三考70多名。姚母對子讚不絕口，並稱愛兒性格樂觀，「佢作文好叻，寫文章好優美！」她認為事件屬於不幸，不能怪責老師沒收手機。

長沙灣蘇屋邨金松樓14歲少年墮樓亡，姚母傷心不解，只盼女來港見弟最後一面。（馮國良攝）

「我個仔走咗啦，我好痛苦！」中秋節，痛失愛兒卓為的姚母惆悵14歲兒的身後事，最希望身在廣州的女兒可以來洗見弟弟最後一面。丈夫早年因病去世，姚母一直母兼父職。對於兒子離世，姚母傷心不解，只嘆「手機害死佢！佢無咗手機等於生存唔到。」原來姚近年沉迷手機遊戲「王者榮耀」，成績一落千丈，「中三成績跌咗好多，中一排16名，跌咗依家70幾。數學不嬲90幾（分），但上網課唔適應可能，唔專心，就考到50幾（分）。」暑期期間早夜手機不離手，有時半夜會起床打機。姚母以往曾就兒子打機問題向社工求助，希望社工開導兒子。

她回憶昨（30日）卓為出事前情況，指上午10時半收到老師電話，稱沒收了兒子手機，考慮到兒子心情已致電社工希望對方開導卓為，但社工未有接電話。她指以往因為兒子玩電話問題，已經想找社工與子傾談，「（子）夜晚都會玩，基本上機不離手。」據她所知，老師向兒子稱沒收手機3個月，事實上是沒收3日，但唔准帶手機回校3個月，「（可能）老師講完佢（姚）接受唔到。」

她指兒子早上6時50分出門，7時40分到學校，下午2時59分未見到兒子回家感擔心，於是發訊息予子同學。同學稱與死者一同搭的士回家，死者在樓下快餐店食東西，姚母後來才發現兒子已經自尋短見。

死者沉迷手機遊戲，在學校被老師沒收電話，被記缺點及禁止帶手機回校3個月。（鄧栢良攝）

「無諗過佢咁樣（自殺）囉！」姚母對子讚不絕口，說他「作文好叻，寫文章好優美，佢寫嘅作文，幾乎篇篇俾老師做範文。」又指他性格樂觀，認為事件屬於不幸，不能怪責老師沒收手機。

事發於昨日（30日）下午3時許，一名14歲姓姚少年，被發現倒臥在長沙灣蘇屋邨金松樓平台位置，救護人員證實少年當場死亡。保安於大廈天台位置發現死者的背囊。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288