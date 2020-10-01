十一遊行｜銅鑼灣大規模拘捕62人　包括2區議員　涉非法集結

今日（1日）是十一國慶及中秋節，網民發起遊行集會。下午大批警員在銅鑼灣一帶駐守戒備，自下午1時自起，警方多次舉起藍旗，警告在場人士正參與非法集結，偶爾有人呼叫口號，警方亦多次舉起《港區國安法》紫旗警告。警方數次截查在場人士，及至下午近5時，警方展開拘捕行動，拘捕62人，當中包括兩名區議員，涉嫌非法集結。此外，警方於灣仔拘捕一名23歲男子，涉嫌管有攻擊性武器。及下午6時，警方於多區共拘捕69人。

警方於銅鑼灣拘捕最少60人。（羅國輝攝）

警方於銅鑼灣多次截查現場人士，下午近5時，百德新街最少60人被捕，涉嫌參與未經批准非法集結，被捕人士雙手被索帶反鎖，被警方帶走。據了解，被捕人士為46男16女，當中包括東區區議員李予信及中西區區議員梁晃維。

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百德新街封鎖線外的張女士說，其38歲女兒及其友人均被捕。她激動表示與女兒一同到銅鑼灣食飯及購買書籍，行至百德新街卻無故被警員截查，她形容「好似捉魚咁，無啦啦就截停一大班人」。張女士三人均被截查，但最後僅她獲放行，女友及其友人則被捕，張女士坦言十分擔心，「梗係擔心，我個女嚟㗎，又唔知佢去邊間差館！」

張女士又批評警方「濫捕」，質疑三人只是到銅鑼灣逛街，竟無故被捕，直言「原本開開心心慶祝中秋節㗎，咁樣唔係濫捕係咩呀！」她又向在場警員詢問女兒去向，警員只告訴她返回家中等候消息。

警方表示，自下午3時許，銅鑼灣記利佐治街和百德新街一帶有大批示威者聚集，部分人曾高叫「光復香港 時代革命」的口號並走出馬路，嚴重破壞公共安全和社會安寧。警方多次警告無效，截停並拘捕至少60人，當中包括2名區議員，涉嫌觸犯《公安條例》下參與未經批准集結等相關罪行。

此外，警方稱下午4時許，在灣仔史釗域道截查一名23歲男子，並在其身上搜獲一把可摺疊成有如咭片大小的利刀，以涉嫌管有攻擊性武器將他拘捕。

截至下午6時，警方於多區拘捕69人，其中62人涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結；其餘被捕人分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器、未能出示有效身份證明文件、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行。另外，警方亦票控20人涉嫌參與受禁羣組聚集，違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。