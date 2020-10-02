十一遊行｜警拘86人　被捕人衣物鞋履作證物　需換衫換鞋踢拖保釋

國慶及中秋節網民發起遊行及多區集會，昨（1日）下午起警方在銅鑼灣先後舉起藍旗及紫旗驅散集結人士，並展開拘捕行動。截至晚上10時，多區共有至少86人被捕，其中74人包括4名區議員李予信、梁晃維、陳運通及黎梓欣，涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結被捕。被捕人士通宵扣留北角警署，家屬送上食物。今早（2日）被捕人陸續保釋外出，小明（化名）在警署內被要求換衫換鞋，因衣物鞋履需作為證物，最終踢拖離開。

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警方表示截至昨晚（1日）10時，於全港多區拘捕至少86人。警方指入夜後，示威者繼續在各區聚集，故因應各區情況嚴正執法，維護公共安全。截至晚上10時，多區共有至少86人被捕。其中74人包括4名區議員涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結；其餘被捕人分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器，未能出示有效身份證明文件，管有偽造身份證，在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行。此外，警方今日共票控20人涉嫌參與受禁羣組聚集，違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。被捕人士包括區議員李予信、梁晃維、陳運通及黎梓欣。

被捕人陸續保釋外出，小明（化名）在警署內被要求換衫換鞋，因衣物鞋履需作為證物，最終踢拖離開。（鄧栢良攝）

被捕人陸續保釋外出，小明（化名）在警署內被要求換衫換鞋，因衣物鞋履需作為證物，最終踢拖離開。他稱昨日中秋節獨自在銅鑼灣逛街，不見遊行衝擊，「純粹係啲人行下，可能間唔中聽到幾句口號咁。但佢哋（警）就好似全副武裝咁，邊度聽到聲就衝去邊度，周圍爬來爬去」直到後來他在百德新街行人路上被圍捕，「封晒無得俾你走，之後一下收窄拉晒入面所有人。」

他曾解釋只是想離開但不受理，當時有有中年人、外籍人士被圍起，但年紀較大的人和外籍人士獲放行，被捕的主要是年輕人。