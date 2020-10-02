十一遊行｜區議員睹被捕輕度智障「彥仔」不知所措　首批凌晨獲釋

國慶及中秋節網民發起遊行及多區集會，昨（1日）下午起警方在銅鑼灣先後舉起藍旗及紫旗驅散集結人士，並展開拘捕行動，被捕人士中包括一名輕度智障人士「彥仔」。區議員黎梓恩指在北角警署內，目睹彥仔「不知所措」地跟隨警員步伐錄取口供，但他情緒不算激動，能明白他人說話。 據知，彥仔與一同被捕的姨婆，凌晨2時許首批獲釋。社總於facebook詳細講述，社工作為「合適成人」在警署內陪伴彥仔的情況，彥仔與姨婆獲准各簽1,000元保釋。其後，姨婆表明因財政困難，改為每人500元保釋金仍會導致「沒有飯錢」，社工於是代為支付保釋金。

↓↓10.1銅鑼灣數十人被捕↓↓

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警方中秋節於全港多區拘捕至少86人，其中74人包括4名區議員涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結。被捕的沙田區區議員黎梓恩表示，在北角警署內目睹被捕的輕度智障「彥仔」，不知所措地跟隨警員步伐錄取口供，「不知所措，可能佢想搵返自己屋企人，咁啲警察推佢去邊唯有去邊，佢都唔敢有咩動作，情緒話好激動又未至於。」相信彥仔能理解他人說話。而據協助被捕人士的區議員黎梓欣了解，彥仔與一同被捕的姨婆凌晨2時許獲准保釋，8名18歲以下的被捕人士於大概凌晨2時20多分陸續放出，其餘18歲以上人士於4時07分被放出。截至今（10月2日）早11時左右已釋放接近50名被捕人士。

她續指，被捕的「彥仔」與姨婆都需要繳交保釋金。香港社會工作者總工會（社總）fb詳細講述社工作為「合適成人」在警署內陪伴彥仔的情況，彥仔與姨婆獲准各簽1,000元保釋，後姨婆表明財政困難改為每人500元仍會導致「沒有飯錢」，社工於是代為支付。帖文指姨婆與彥仔均有病患，姨婆曾向防暴警員自己和彥仔只是與朋友在附近飯聚，獲釋後不斷向社工道歉：「不斷說不好意思，打擾大家於中秋節與家人團聚。」

被捕的沙田區區議員黎梓恩（左）表示，在北角警署內目睹被捕的輕度智障「彥仔」，不知所措地跟隨警員步伐錄取口供。（鄧栢良攝）

根據《警察通例》，16歲以下被捕者亦須由合適成人陪同接受搜查及錄口供等，這些「合適成人」一般指家長或社工等熟悉特殊需要人士的人士。誤捕智障男事件後，警方與社會福利署制訂「義務合適成人試驗計劃」，當警方在用盡一切可行辦法後仍無法找到合適成人陪同的情況下，找「義務合適成人」提供支援。

2015年4月中，沙田美林邨一名老翁被襲致死，警方拘捕一名中度智障及自閉症人士，在對方可能有不在場證據下，扣留48小時並落案起訴誤殺，後來不在場證據確立撤控。事主及其兄長向投訴警察課投訴，監警會推翻部份投訴警察課調查結果，涉事9名警員均被處分，當中4名接受紀律覆檢，包括1名警司。