十一遊行｜港府批美國務院評論不負責任　促停止干預香港事務

十一國慶日，網民發起的遊行及集會，警方全日拘捕87人。美國國務院周六（3日）發聲明指，對於港府當天肆意拘捕逾80人感到憤怒，又認為北京完全廢除維護「一國兩制」的承諾。港府今晚（4日）就美國國務院發表有關香港警方在10月1日作出拘捕的聲明，表示強烈不滿和反對，指美國高級官員持續持「雙重標準」對特區的執法行動作出不負責任的評論，着實令人遺憾。外國政府應停止危言聳聽，停止以任何形式干預香港事務。發言人又指，自回歸以來，中央政府堅定不移地落實「一國兩制」，有效地保持香港繁榮穩定。

政府發言人表示，警方的拘捕行動完全合法和必須，以維持社會的秩序和保障香港市民的生命財產。根據《香港人權法案》和《公民權利和政治權利國際公約》，遊行集會自由並非絕對，可為保障公共秩序、公共安全和他人權利等需要，以法律加以限制。根據《警隊條例》（第232章）第10條，警隊有責任採取合法措施以拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人。



發言人亦重申，特區政府會堅定不移按照《基本法》落實「一國兩制」，並稱自回歸以來，中央政府堅定不移地落實「一國兩制」，有效地保持香港繁榮穩定。香港在法治方面的國際排名亦一直名列前茅。中央政府已多次表明，「一國兩制」的方針會在特區準確及全面落實。

特區政府鄭重提醒美國政府，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。香港事務是中華人民共和國內政。外國政府應停止危言聳聽，並停止以任何形式干預香港事務。