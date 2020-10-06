酒吧兇殺案｜借限聚令發難　黑幫和勝和火拼14K爭睇場釀命案

尖沙咀金門商業大廈閣樓一間酒吧 ，今（6日）凌晨零時因應限聚令要求客人離開，竟有惡客「吹鷄」再召來10多名惡漢到來大肆破壞搗亂、「爆樽」圍毆職員及其他顧客，由酒吧追打至街上，造成1死3傷。消息稱，警方初步調查後，懷疑案件是由兩黑幫派爭奪「睇場」引發，肇事酒吧原本由和勝和睇場，近日改由14K主理，而4名死傷者有14K背景。警方不排有人因限聚令打烊被趕趁機發難釀成命案，正追緝兇徒歸案。 案件交由油尖重案組第3隊跟進，探員早上取走酒吧內的圓椅、啤酒罐、染血掃把等證物，並在附近繼續搜證。

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尖沙咀柯士甸道136至138號金門商業大廈閣樓一間酒吧對開，今（6日）凌晨零時許途人發現20多人在柯士甸道近松山路街頭互相追打，救援人員趕至現場，發現4名傷者在現場，其中1名36歲姓麥男職員昏迷，由救護車急送伊利沙伯醫院搶救，惟最終不治；其餘3人則清醒，隨後亦送院治理。警方將案件由「打架」改列作「兇殺」及「傷人」案跟進，今早檢走圓椅、啤酒罐、染血掃把等證物，交由油尖重案組第3隊跟進。

港府9月18日起放寬限聚令，酒吧、夜總會及卡拉OK等場所重新營業，但只可營業至午夜12時。據了解因應抗疫令，酒吧凌晨零時打烊，職員建議包廂內10多名客人離開，但被拒絕，客人更大吵大鬧扔東西。職員感擔心所以離開房間。10分鐘後，疑有人「 吹鷄」召來約10人，眾人進入包廂，未幾房內全部20多人突步出房間四處扔東西及玻璃樽，對職員其他客人拳打腳踢兼「爆樽」。據悉姓麥死者後腦流血、腦液外溢；另外3名傷者由33歲至48歲，其中一名為顧客。

涉事酒吧不時租場舉辦生日會等活動，又有DJ打碟。據保安所講，酒吧位置經常易手，「水牌」亦沒有標示店名。消息稱警方初步調查後，懷疑案件是由兩黑幫派爭奪「睇場」引發，肇事酒吧原本由和勝和睇場，近日改由14K主理，而4名死傷者有14K背景。