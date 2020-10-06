西貢深夜傳巨聲擾民　疑警隊進行拍攝工作　居民投訴反被要求遷就

昨日（5日）深夜11時05分，西貢翠塘花園一帶傳來爆炸聲響，聲音驚醒部分已入睡的居民，立即起身查看發生何事，西貢區議員梁衍忻亦前往了解，發現聲響由康定路6號一大廈地下一廠房傳出，當時廠房內外有人正在進行拍攝工作。梁衍忻稱，當時廠房位置發出藍光，現場有人正在進行拍攝，行前了解時，見到有銳武裝甲車、及全副武裝的疑似警員正進行拍攝，未知是否警方進行拍攝工作。有不滿噪音滋擾的居民到場理論，其間有人自稱「阿Sir」，又要求居民遷就一下，雙方一度口角爭執。據悉，事發時是警察公共關係科（PPRB）在拍攝。《香港01》正向警方及環保署查詢，有待回覆。

當區區議員梁衍忻稱，昨晚聽到巨響後前往查看，發現廠房位置發出藍光，現場有人正在進行拍攝，她行前了解時，見到有銳武裝甲車、及全副武裝的疑似警員正進行拍攝。當居民向在場人士了解為何深夜仍發出巨響時，在場人士兇神惡煞。

從梁衍忻Facebook直播片段見到，事發後有聞巨響的附近居民前往現場理論，稱家中有小朋友被巨響吵醒，拍攝隊在晚上7時及9時已多次發出巨響，質問拍攝隊為何過了晚上11時仍在民居附近發出巨大爆破聲響，擾人清夢。

期間有人向居民稱「真係阿sir嚟」，又指有拍攝許可證，惟居民要求對方出示許可證時，負責人遲遲未能展示許可證，居民更質疑拍攝許可證不代表可於晚上11時後仍發出巨響。雙方一度爭執，更有拍攝人員稱「大家就一就」、「盡快畀我哋拍埋」。

其後有軍裝警及消防接報到場，懷疑有其他受滋擾的居民報案，接報到場的軍裝警稱查看過劇組的文件，對方有拍攝許可證，惟不可以將文件展示給在場居民看，軍裝警到場了解後，稱與拍攝隊溝通過，不會再進行爆破，人員便收隊離開。

今早記者到西貢現場了解，居民盧太稱，昨晚整晚都傳來「嘭嘭聲」，形容聲音有如「成個雪櫃跌落街」，兒子被吵至無法入睡，至晚上11時後，再傳來巨聲，「畀佢嘈醒，唔應該咁樣搞，過咗11點唔合法」。盧太稱，傳來巨響的廠房空置已久，「以為佢冧樓⋯⋯好擾民，我到而家都唔知咩事」

另一居民李先生則指，整晚聽到多下爆炸聲，晚上11時後，「有幾吓槍聲，懷疑有人拍戲」，懷疑有人報警才有警員到場處理。平日不見大批警員岀入。

《噪音管制條例》 第4條管制在晚上11時至翌日上午7時，或在公眾假期發出而屬這類性質的擾人噪音。條例第5條賦權當局管制於日間或夜間任何時間在住用處所或公眾地方內發出的某些噪音。這類噪音源包括動物、雀鳥、樂器、揚聲器、遊戲、經營生意或業務和冷氣機等噪音。住用處所及公眾地方發出的噪音是由警方根據當時情況，認為噪音構成滋擾時，才加以處理。