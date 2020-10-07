2.8米毛澤東書法難展示遭笨賊「分屍」　符春曉秘書：他很傷心

收藏家符春曉上月油麻地寓所失竊，報稱價值約50億元的毛澤東親筆字畫、珍貴郵票及銅幣被盜，警方今拘3人並起回部分贓物，當中一幅報稱約值23億元、長2.8的書法被一分為二，原因竟是有人認為它「太長，難以展示」。今午符寓所無人應門，他仍身在內地休養，其秘書指，他已接獲警方通知，對書法被毀「他很傷心，他年紀大了，正在休息」。

警方檢回部分贓物，包括一張報稱值23億的書法，被賊人一分為二。

警方上月22日拘捕44歲姓林中國籍男子，涉嫌處理贓物，並在其灣仔住所起回部分主要贓物，包括2枚銅幣及一幅長2.8米報稱毛澤東親筆書法，不過書法已被一分為二，有人聲稱「覺得呢幅書法太長，難以展示，所以一剪為二」，目剪疑犯正保釋候查。

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符春曉秘書表示，符春曉已接獲警方通知，得悉失物中的毛澤東手書《紅軍第四軍司令部政治部佈告》被毀壞，「他很傷心」，又指符年紀大，正在休息。秘書指，《紅軍第四軍司令部政治部佈告》書法上有時任軍長朱德、黨代表毛澤東、政治部主任陳毅簽名及蓋章，是無價之寶，「說多了說少了都不好」。

案發上月10日，著名郵票收藏家符春曉位於彌敦道510號一幢商住大廈單位，鐵閘及木門打開，警方其後聯絡到屋主，惟他身在內地，其女兒及後來港處理，經點算後發現損失一批毛澤東郵票及字畫，報稱價值約50億元。事發後符春曉大受打擊，於內地一所醫院留醫。