12港人潛逃‧直播｜前助理唐婉清涉助偷渡被捕　梁國雄到警署了解

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今，警方今日（10日）拘捕9人涉嫌協助12港人偷渡離境，被捕4男5女年齡介乎27歲至72歲，當中包括社民連梁國雄（長毛）的72歲前議員助理唐婉清，及本民前成員鍾雪瑩。 其中唐婉清現時於旺角警署被扣查，梁國雄、古思堯等傍晚到旺角警署了解事件。

梁國雄、古思堯等傍晚到旺角警署了解事件。（余睿菁攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東交代案情指，警方清晨於九龍及新界區拘捕9名男女，涉嫌協助他人潛逃，並懷疑涉案9人協助12名港人逃避法庭審訊、逃避或阻礙警方合法拘捕。9名被捕人角色為船主及「金主」，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前住宿，接送12港人至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。被捕人士的職業為前議員助理、文員、廚師等，部份人士曾經參與反修例活動被捕。

行動中，警方搜獲50多萬元現金、手機、電腦、船隻交易的單據，何振東指資料顯示船隻費用約數十萬，而偷渡費用約數萬至十幾萬元不等，9名被捕人與12名港人為朋友關係，而被捕人士是否有涉及安排其他人士逃離邊境，仍在調查中。