酒吧兇殺案｜再有兩男落網　警指非限聚令肇事　打烊後朋友聚會

尖沙咀金門商業大廈一間酒吧 ，上周二（6日）兩班黑幫疑因身體碰撞爭執動武，事件最終釀成1死3傷。警方昨日再就事件於沙田區再拘兩人。今早（11日）約10時許，警員帶同其中一名23歲疑犯重返案發酒吧，在警員押解下進行案件重組。西九龍總區刑事(行動)警司陳子良表示，事發時酒吧已關門，而涉事兩個群組均聲稱與酒吧東主相識，「以朋友聚會身份聚集」，相信案件與限聚令無關。 兩名分別29歲姓謝﹑以及23歲姓陳的男子均有黑幫背景，他們將被控謀殺及傷人罪，案件將在明日於九龍城裁判法院提堂。

是次案件於凌晨時分發生，一度有指酒吧職員因限聚令要求客人離開時釀成打鬥。被問及案件是否與限聚令有關，陳子良指事發時為凌晨時份，酒吧當時已關門，而涉事兩個群組均聲稱與酒吧東主相識，「以朋友聚會身份聚集」，與限聚令無關，相信於上址因碰撞問題起爭執，而案件中的疑兇當時則隨意取店內的硬物，包括鐵櫈等﹑酒樽﹑膠呎等等施襲。他補充，由於案件牽涉的人員聚多，搜捕行動仍然在進行中。

警方今早約10時許，帶同其中一名疑犯重返案發酒吧，在警員押解下進行案件重組。（甄以恆攝）

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據悉，當晚兩批黑幫人馬，包括「和勝和」及「14K」於上址酒吧內發生爭執，有人其後召來10多名惡漢在店內大肆破壞，雙方發生打鬥，有14K背景的職員及顧客遭「爆樽」施襲。警方當日晚上分別於將軍澳及九龍城區，拘捕一名40歲姓楊男子及一名25歲外籍女子，他們涉嫌與案有關。