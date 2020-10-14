灣仔郵局及住宅接獲近百封粉末信　疑藏K仔糖粉涉黑幫言論

今日（14日）早上9時58分，灣仔郵局有職員報案指，郵局接獲41封可疑的粉末信件。消息指，事後職員將可疑信放入一間房，信封內藏有懷疑K仔毒品及糖粉，內容更涉及有關黑幫恐嚇言論；至早上10時57分，灣仔石水渠街14至24號金勝大廈有多名住戶報警指，其郵箱放有可疑白色粉末信件，合共50封信。 警方接報，警員帶備防毒面罩到場，檢視有關可疑信件，而爆炸品處理課人員到場檢查後，相信該些粉末沒有爆炸成份，人員檢走有關粉末作進一步檢驗。經初步調查，案件列作可疑物品發現，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕，事件中無人受傷。

灣仔金勝大廈數十名住戶，接獲可疑的粉末信件，紅圈位置為可疑信件。（陳蕾蕾攝）

郵政署發言人表示，早上灣仔派遞局人員在處理郵件時發現41封信件有可疑，即時報警處理。警方已進行調查， 而派遞服務則未有受到影響。

上月灣仔三幢大廈 址接獲可疑粉末信

翻查資料顯示，上月29日，灣仔蘭杜街2號麗都大廈，最少9名住戶接獲可疑粉末信件。同日，船街15號寶志閣保安報案指，亦住戶接獲有關可疑粉末信件。至30日，灣仔福和大廈有住戶接獲可疑信件，信內藏有可疑粉末，警方不排除粉末為砂糖物質。事發後，警方指上月發生的三宗案件，列為「發現可疑物品」案合併處理，交由灣仔警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。