灣仔郵局及住宅接獲近百封粉末信　藏K仔糖粉

繼上月底灣仔三大廈發現粉末信件後，灣仔郵局及石水渠街一大廈今日（14日）發現共91封可疑粉末信件，警員帶備防毒面罩到場調查，爆炸品處理課人員檢查後，相信粉末沒有爆炸成份，案件列作可疑物品發現，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。消息指，信中白色粉末為氯胺酮（K仔）及糖粉，信中留有紙條稱可到紅磡一單位取得毒品，但警方調查相信該單位無可疑，正調查信件目的。

灣仔金勝大廈數十名住戶，接獲可疑的粉末信件，紅圈位置為可疑信件。（陳蕾蕾攝）

早上9時58分，灣仔郵局職員報案指，郵局接獲41封可疑的粉末信件。警員帶備防毒面罩到場，檢視有關粉末信件。一小時後，警方再接獲石水渠街14至24號金勝大廈一名住戶報案，指其郵箱放有一封可疑白色粉末信件，警員於該大廈信箱發現合共50封粉末信件。爆炸品處理課人員到場檢查後，相信該些粉末沒有爆炸成份，並檢走作進一步檢驗。警方初步調查，案件列作可疑物品發現，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕，事件中無人受傷。

消息指，郵局職員發現粉末信件後，將信件放入一間房內並報案，該批41封粉末信件分別寄往灣仔譚臣道一住宅大廈及太和街福和大廈，與金勝大廈50封粉末信件包裝相同，信封內藏一個裝有白色粉末的透明膠袋及一張紙條，白色粉末相信為K仔及糖粉，紙條稱欲取毒品，前往紅磡一商住大廈單位。警方其後趕抵紅磡單位調查，初步相信無可疑，正調查粉末信件目的。

上月灣仔三幢大廈 接獲54封可疑粉末信

上月29日及30日，灣仔三幢大廈發現共54封粉末信件，當中更包括是次原將寄往的福和大廈，以及蘭杜街2號麗都大廈及船街15號寶志閣，而信末包裝與是次亦相同，但白色粉末僅為糖粉，無K仔及紙條。警方將三宗案件列為「發現可疑物品」案合併處理，交由灣仔警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

郵政署發言人表示，早上灣仔派遞局人員在處理郵件時發現41封信件有可疑，即時報警處理。警方已進行調查， 而派遞服務則未有受到影響。