元朗村屋逾40隻貓狗疑遭疏忽照顧　動物義工憂動物安危報警求助

元朗發生懷疑虐待動物事件，南坑排一村屋內有數十隻貓狗疑遭疏忽照顧。昨日熱帶風暴「浪卡」襲港，8號風球下，RCAP拯救遺棄寵物中心接獲求助，稱上址一間荒廢已久、無水無電的村屋內養了逾40隻貓狗，由於村屋欠缺打理，衞生環境惡劣、臭氣熏天，部分狗狗患有嚴重皮膚病，甚至有狗狗因飢餓而進食同伴的排泄物，RCAP拯救遺棄寵物中心終報警求助。 今日（14日）下午，警方、漁護署及愛護動物協會到場調查後，愛協與漁護署會撿走所有貓狗，再交由獸醫檢查。

警方、漁護署及愛協到場調查。（林振華攝）

RCAP於Facebook專頁稱，涉事村屋由一名女士租下，屋內養了逾40隻貓狗，女事主每隔數天才到村屋餵貓狗，有村民因擔心動物捱餓，平時會將食物丟到屋內讓貓狗充飢。近日，女事主疑無繳交租金，加上屋內情況越來越惡劣，有人擔心動物安危，於是向RCAP求助。RCAP亦於帖文中提及，「附近村民一直有投訴，亦曾不止一次報警，找過廢屋業主，愛護動物協會亦曾到現場視察過，到最後也是不了了之，該班狗狗的生活亦一直沒有得到任何改善。」

據悉，涉事村屋由豬欄改建，由一名姓黃女子於8年前租下，並在屋內飼養大批貓狗。

愛護動物協會回應指， 今日中午聯同漁護署及警方前往元朗某處所， 調查一宗經由市民舉報的動物懷疑被疏忽照顧事件。經初步調查， 現場有33隻狗及12隻貓， 並有貓糧狗糧及食水供應。其中部分狗隻有皮膚問題， 其他的動物則身體情況大致正常。警方從動物福利的考慮下，要求愛協及漁護署將所有動物分批移走，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。警方將會繼續跟進調查事件。

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鄺俊宇：要求全力拯救埸內所有動物

立法會議員鄺俊宇稱，非常擔心事件如同動物煉獄狗場浪舍的翻版，「動物不懂人語，但不代表他們沒有感受。事件中的貓狗健康情況令人非常擔心，部份更見到其皮膚病極為嚴重，故希望愛協介入協助及為有關動物提供適應的治療。」鄺俊宇要求全力拯救埸內所有動物。

鄺俊宇認為，目前本港即將修訂的《動物保護法》中提及照顧者責任，並加入有關刑罰，認為有關法例需盡快實行，以減少慘劇的發生。同時，鄺俊宇指，早前豪景花園30動物死傷的慘案，證據確鑿，律政師卻放生不起訴，展示了一個非常錯誤的訊號，錯誤令人以為動物生命便可以輕率對待，故他希望執法者及當局重視動物權益及生命，應嚴懲虐待動物的人士，絕不能放生。