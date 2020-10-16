多圖｜果欄外寶馬撞傷兩工人圖不顧而去　醉駕司機被扯落車教訓

油麻地果欄發生車禍。每日的凌晨時份，窩打老道1號對開來回線，馬路兩旁均擺放了水果等貨物，多名工人則在工作，將大批水果整理、及搬運到果欄內。而途經的車輛，則須小心翼翼地在馬路中間駛過。 今日（16日）凌晨1時許，一輛黑色寶馬X5 SUV私家車，沿窩打老道往廣華醫院方向行駛，途至窩打老道1K號大廈對開時，突然失控剷向左邊，撞倒兩名運輸工人、及撞毀兩架唧車與多箱水果。其他工人見狀立即上前查看，發現被撞倒的兩名工人腳部骨折，其中一人的小腿更呈「S」型，傷勢相當嚴重，立即報案求助。

據現場目擊者稱，該輛寶馬在撞到人後曾短暫停車，未幾卻突然加速開車，懷疑企圖逃走。其他工人發現後立即追前，寶馬駛前約100米後，大約途至窩打老道與上海街交界時，終被其他工人截停。



據了解，當時司機被扯落車，在場人士已發現他滿身酒氣。該名司機被帶返車禍現場對質，消息稱，有人對司機滿身酒氣駕車、而且撞傷人後企圖逃走相當不滿，於是用拳頭「教訓」了司機幾下。

救援人員接報到場，為兩名受傷工人即場處理傷勢，由於兩人的傷勢不輕，除了腳部骨折外，頭部亦有傷，須直接送到伊利沙伯醫院作進一步診治。至於涉事男司機，警方指他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被拘捕帶署扣查。警方正調查車禍原因。據悉涉事車輛的行車證亦已過期數天。

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翻查資料，2013年10月及2016年5月凌晨，油麻地果欄曾先後發生致命車禍，分別有物流公司東主及工人被車輛撞斃。多年來，果欄對開一帶馬路「人車爭路」的情況屢見不鮮，貨物佔路亦為人詬病，每逢凌晨，工人奔波搬貨往往險象環生。

據了解，歷屆油麻地區議會已曾多次就同類問題作出商討，奈何至今仍未解決；有專家亦曾批評，果欄一帶路面交通複雜、設計有問題，包括附近橋躉容易遮擋駕駛者視線、行人過路處太貼近彎位等。