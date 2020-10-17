奪命工傷︱六旬男工離奇倒斃　老闆施心外壓急救　勞工處勒令停工

昨日（16日）將軍澳健明邨發生奪命工業意外，人稱「開叔」的六旬男裝修工人突然暈倒，老闆施心外壓急救，惜男工搶救無效。揭發事件及救人的老闆黎先生指，開叔在單位內從事「不帶電」的工序，昨日他僅將膠喉裝入已鑿開的牆身內。黎先生昨午重返單位取建材時，赫見開叔昏迷倒地、口有血漬。 黎指，他替開叔進行心外壓時，並感受不到電流，未知意外成因是觸電或工作時病發猝死。他坦言對事件感到難過，正考慮發放恩恤金予開叔家人，協助他們渡過難關；事發後，機電署曾派員到場調查意外，勞工處則發出停工令，要求有關工程公司暫停涉事單位的裝修工程。

死者為姓李的66歲男子，人稱「開叔」，他與妻子育有一兒一女，二人已長大成人。開叔以散工的身份受聘於一間工程公司，賺取約1,200元的日薪幫補家計。該工程公司老闆黎先生指，對下屬離世感到難過，正考慮發放恩恤金予開叔家人，希望助他們渡過難關。

黎先生稱，開叔加入公司5年多，工作態度勤奮。開叔已在健曦樓單位工作數天，昨天主要工作是把膠喉裝入已鑿開的牆身內，不涉及帶電的高危工序。惟黎先生下午2時多返回單位後，赫見開叔昏迷俯卧在地上，口部有血漬，沒有其他明顯傷痕，遂報警召救護車。黎按照999台的急救指引，為開叔做心外壓急救至救護員到達，惜最終不治。由於仍未有醫生報告，因此黎先生未能掌握開叔出事原因。

事發後，機電署曾派員到肇事單位，調查意外原因；勞工處則下令事發單位暫時停工，黎先生稱下周一才能跟勞工處了解停工詳情。

將軍澳裝修工昏迷送院亡

事發在昨日（16日）下午2時許，健明邨健曦樓一單位內，一名姓李66歲男子裝修期間，突然暈倒，其姓黎59歲男工友見狀報警。警方接報到場，李已昏迷不醒，被送往將軍澳醫院搶救，惟延至下午3時43分被證實死亡。警方正調查男事主死因，案件列作送院時死亡。