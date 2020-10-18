油麻地Audi撼寶馬再撞投注站　車上兩男棄車逃　醉駕司機醫院被捕

油麻地發生交通意外，22歲Audi司機涉嫌醉駕被捕。今凌晨（18日）近1時，一輛Audi房車沿上海街往佐敦方向行駛，在交界位硬撼沿甘肅街向油麻地方向行駛的寶馬房車，Audi繼而失控撞向上海街賽馬會場外投注站窗櫥，車頭嚴重損毀、氣袋彈出。車上兩男子棄車逃去，離開時將車cam取走。 事發1小時後，22歲姓蕭男子到九龍法國醫院報案，指與甘肅街交通意外有關，警員到場替該男子進行酒精呼氣測試後，超標約1倍。蕭男涉嫌酒後駕駛被捕。

▼▼疑似Audi男逃跑經過▼▼

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事發於今（18日）凌晨1時許，一輛寶馬房車在油麻地甘肅街向炮台街方向行駛，途至上海街交界時，與另一輛由上海街駛至的Audi房車發生猛撞。Audi房車繼而失控撞向上海街賽馬會場外投注站窗櫥，車頭嚴重損毀，車內氣袋彈出。車上兩男子棄車逃去，離開時將行車紀錄儀取走。



據目擊市民拍攝相片，兩名分別身穿白衫及黑衫男子，從Audi跑離現場，黑衫男子一度折返於車上取走物件，二人更疑經過一輪討論後雙雙逃去。寶馬房車內26歲姓羅女司機及女乘客，因受車內氣袋彈出保護未有受傷毋需送院。

警方到場調查在Audi車上發現的一手提電話。至凌晨2時許，一名22歲姓蕭男子到九龍法國醫院報案，指與甘肅街交通意外有關，警員到場替該男子進行酒精呼氣測試後，讀數逾超約1倍標。蕭男涉嫌酒後駕駛被捕。