【珍惜生命】坪石邨女子疑產後抑鬱尋死　終被勸服送院

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在昨晚(17日)11時半，九龍灣坪石邨金石樓一名女子，疑因疑患產後抑鬱在照顧初生嬰兒時影響情緒，被丈夫發現反鎖在廚房內情緒激動，懷疑企圖跳樓自殺，丈夫報警求助，救援人員到場勸說無效。消防在地下開氣墊，警方鐵甲威龍亦到場戒備。談判專家稍奉召到場協助，至凌晨3時許，事件歷時近5小時，事主終被勸服送院檢查。

坪石邨女子企圖跳樓現場，消防員在地下架起氣墊，警員在場戒備。（陳永武攝）

坪石邨女子企圖跳樓現場，消防員在地下架起氣墊，警員在場戒備。（陳永武攝）

坪石邨女子企圖跳樓現場，消防員在地下架起氣墊，警員在場戒備。（陳永武攝）

坪石邨女子企圖跳樓現場，消防員在地下架起氣墊，警員在場戒備。（陳永武攝）

坪石邨女子企圖跳樓現場，消防員在地下架起氣墊，警員在場戒備。（陳永武攝）

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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