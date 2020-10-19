踢保逾一年　警方突控告阻差辦公　區議員葉錦龍：不會感到畏懼

中西區區議員葉錦龍去年9月被警方拘捕，後被控襲警及刑事毀壞罪。去年10月2日，葉於Facebook出帖文指，自己踢保成功。惟逾一年後，警方突決定就上述案件進行控告，今（19日）早上門拘捕葉錦龍，惟當時葉不在家中，葉錦龍其後在律師陪同下，前往西區警署，葉即場涉嫌「刑毀」及「阻差辦公」被捕，將於本周五（23日）在東區法院提堂。《香港01》正就事件向警方查詢，有待回覆。

葉錦龍回覆《香港01》指，今晨警方突登門欲作出拘捕，惟當時他不在家中，睡夢中的母親嘈醒，「嚇親阿媽，都留咗成個鐘先走。」接獲母親通知後，今早11時45分，葉錦龍在在律師陪同下，前往西區警署。葉稱一到西區警署，警方將他即時拘捕，經一番調查後，他獲准以500元保釋，葉稱被控「刑事毀壞」及「阻差辦公」，案件將於本周五（23日）在東區法院提堂。

被控「刑毀」及「阻差辦公」

對於踢保逾一年突然被起訴，葉錦龍感到驚訝，「踢保成年，唔會預佢依家先嚟搞你。」葉稱不會因此而感到畏懼，會繼續在區議會質詢和監察警方濫權行為，履行議員職務。

葉錦龍獲保釋後，於Facebook交代詳情。（葉錦龍Facebook圖片）

葉錦龍去年9月1日被警方拘捕，涉嫌刑事毁壞及襲警，他指當時途經西環警署外，突然有警員其他按下，並對他作出拘捕行動，他事後斥警方是「濫捕」。同年10月2日，葉錦龍前往西區警署進行踢保時，警方表示正徵詢律政司意見，暫時將他釋放，並保留再次拘捕的權利。

翻查資料，事發當日葉錦龍與友人正橫過西營盤西邊街與德輔道西交界馬路，期間有警員指葉錦龍扯下「不要在此處橫過馬路」牌，站在對面街的便衣警察隨即指責葉錦龍「無品」，葉錦龍上前對質後被幾名警員按壓在地上，並抬進警署。警察稱在期間有同事受傷，並以襲警罪拘捕。