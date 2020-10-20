將軍澳村村民直擊捉賊過程　警拘三慣犯涉十次爆竊掠151萬元財物

警方拘捕三名爆竊慣匪。周一（19日）晚上約7時，大埔警區刑事調查隊展開反爆竊行動，在將軍澳村拘捕兩名25歲本地男子及一名年約35歲中國籍男子，他們涉嫌「外出時藏有盜竊工具」及「爆竊」；該名中國籍男子逃走期間，一度用手襲擊一名男警，另涉「襲警」及「非法入境」被捕；男警則手腳受傷送院。

有村民表示，昨晚目擊到有警員在追捕賊人。而村民在事後收到村長通知，有警員會進村調查。

行動中，警方在其中一名被捕男子駕駛的私家車內，檢獲螺絲批、鐵筆及士巴拿等爆竊工具，調查後相信他們與9月至10月，在大埔區、屯門區、荃灣區、沙田區、西區及西貢區發生的十宗爆竊案有關，涉及財物總值約151萬元。警方表示，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。