馬路碰碰車｜爬頭起爭執　深井七人車狂撞黑色車　再逆線撼Type R

疑因爬頭起爭執，凌晨深井上演「公路碰碰車」，一輛白色七人車狂撞黑色自訂車牌車，更有人大叫：「你係咪要玩呀！」最後更逆線行駛，與Type R迎頭相撞。 警方今（20日）凌晨1時許接報，青山公路深井段向屯門公路發生交通意外，深井交匯處上斜疑有人爬頭肇禍，涉及3輛私家車。全部司機通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。警方正調查是否有人違反交通條例。

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凌晨深井上演「公路碰碰車」，兩車疑因爬頭起爭執。事發於今（20日）凌晨1時許，警方接報，青山公路深井段上屯門公路發生交通意外，黑色自訂車牌車與白色七人車順序沿深井青山公路往屯門公路方向行駛，近深井交匯處時疑有人爬頭肇禍，七人車先撞向黑色私家車，再逆線行駛，與白色Type R迎頭相撞。全部司機通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。警方正調查是否有人違反交通條例。

網上片段顯示，白色七人車倒車時撞到黑色私家車，一名疑似黑色私家車司機打開七人車門與司機理論。期間不斷有人建議：「報警啦先生。」七人車之後調頭，本來以為其離開之際，竟然撞向黑色車車尾。然後一把女聲說：「你係咪要玩呀？」七人車不斷前後移動，自己亦多次撞欄。片尾七人車加速向屯門公路行駛，卻越線撞欄，更疑撞及一輛白色私家車。