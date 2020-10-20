油麻地4賊劫財仔職員50萬美金　熱心市民合力制服1匪　3匪逃脫

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油麻地發生街頭搶劫案，下午2時半，彌敦道570號一大廈，4名賊匪襲擊一名財務公司男職員及其女友人，企圖奪去一筆50萬美金鈔票，多名市民見狀協助制服一名賊匪，同黨見勢色不妙，擺脫市民後，連忙登上接應車輛逃離現場。警方接報趕抵調查，拘捕一名35歲中國籍男子，並追緝另外三名男子。事主初步無損失，其中男事主受輕傷，毋須送院。

市民見狀協助制服一名賊匪，同黨見狀登車逃脫。（網上圖片）

據悉，男事主為一名財務公司職員，他今日被指派到九龍站一屋苑收取客戶一筆款項。今午2時半，男事主帶同女友一同收取款項後，為安全起見，他將收取的50萬美元現金交由女友人保管，一同返回彌敦道570號樓上財務公司，他們進入電梯前，突然撲出四名賊匪，當中三人包圍男事主，一人搶奪女事主手提包，幸多名市民出手，合力將搶袋賊匪按伏在地，其他賊匪見市民人多勢眾，於是拋下同黨，揮鎚阻嚇市民，二人登七人車逃離現場，一名南亞賊徒步離開。

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油麻地發生搶劫案，4賊企圖奪去男女事主運送的50萬美金鈔票，男女事主在場協助調查。（魯嘉裕攝）

油麻地發生搶劫案，4賊企圖奪去男女事主運送的50萬美金鈔票，男女事主在場協助調查。（魯嘉裕攝）

油麻地發生搶劫案，4賊企圖奪去男女事主運送的50萬美金鈔票，男女事主在場協助調查。（魯嘉裕攝）

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