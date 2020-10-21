西區反黑組搗3個非法麻雀賭檔　拘30男女　警交代案情

西區警區反黑組為打擊區內非法活動及針對三合會收入來源，昨日（20）清晨至晚上反黑組聯同西區警區其他刑偵人員、特別職務隊及軍裝警員採取行動，在全港多區拘捕30名男女，他們涉及8宗案件，包括傷人、刑事恐嚇、非法收數、經營非法賭檔、聚賭、以及違反限聚令等案件，被捕現正被拘查。 行動中，探員檢取壘球棍、鐵通、硬身膠棍、士巴拿、內藏刀的長身電筒、淋紅油的膠樽、陰司紙及收數紙，以及約價值3.6萬元籌碼及賭款、大量賭具。

西區警區反黑組主管葉雋熙（左）、西區警區刑事總督察侯禮文（中）及西區警區情報組主管梅碧心（右）今午交代案情。（楊嘉朗攝）

西區警區反黑組主管葉雋熙交代案情指，西區罪案數字相對平穩，涉及三合會活動的案件，通常是零星打鬥及借酒鬧事，惟近期區內出現三合會暴力及收數事件。西區反黑組經情報分析及深入調查，昨日偵破5宗案件，探員突擊搜查沙田、黃大仙、西環及香港仔多個住所，拘捕3男及1女，他們涉嫌「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「非法收數」等，部份人士疑有三合會背景。行動中，探員檢取一批疑用作黑幫打鬥的武器，包括壘球棍、鐵通、硬身膠棍、士巴拿及內藏刀的長身電筒。另外，就「非法收數」案件，探員亦檢取用作淋紅油的膠樽、陰司紙及收數紙等。

此外，警方留意到，因應新冠肺炎疫情，有牌照的娛樂場所未能夠正常營業，導致不法份子借機擴充非法賭檔。而反黑組根據情報，昨日搗破在香港仔大道及東勝道多個單位，搗破3個活躍區內的非法麻雀賭檔。行動中，探員拘捕26名男女，年齡介乎44歲至82歲，當中2男1女涉嫌「經營賭博場所」；另外14名男子及9名女子涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警員於非法賭檔中，檢獲5張麻雀枱、8副麻雀、約價值3.6萬元籌碼及賭款、大量賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。警方強調，一直有留意區內的三合會活動，並積極調查背後的涉案人士及團伙，不排除有更多人士被捕。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。