西九龍公路凌志衝路障　司機狂飆13公里失事再撞警車被捕

西九龍公路發生衝路障撞警車事件。周五（23日）深夜至周六（24）凌晨，警方架設路障打擊醉駕及藥駕，期間一輛凌志衝過路障，以時速逾200公里逆線衝燈、狂飆13公里至石硤尾南昌街時撞欄，失事後更倒車撞向警車，警員見狀破窗拉人，36歲司機仍不死心棄車而逃，終被制服拘捕，他頭傷送院；混亂間3名警員亦受傷送院。 而行動中，最少16名司機未能通過酒精呼氣測試，其中10人被捕；另一輛私家車亦在南昌站對開，與一輛警車相撞，幸無人受傷。

昨晚，新界南交通執行及管制組、西九龍執行及管制組特遣隊，在西九龍公路往新界方向，設置路障打擊酒駕及藥駕。及至今日凌晨零時許，一輛白色凌志私家車，在長沙灣凱樂苑對開衝過路障，警方立即展開追截。

消息稱，凌志沿西九龍公路往青葵公路狂飆，其後再落葵涌道往新界方向、又在大連排道掉頭往葵涌道九龍方向，繼而沿呈祥道、龍翔道、大埔道駛至白田街，再沿窩仔街左轉南昌街落斜，至石硤尾消防局對開時，終失控撞欄，失事後又退後撞向一輛警車車頭。追捕期間，凌志車速逾200公里，亦一度逆線及衝燈。

一輛警車與私家車相撞。（網上圖片）

意外後，警員破窗拉人，車上36歲男司機立即落車逃走，終被警員合力制服及拘捕。該司機「吹波波」證實超標，警方亦揭發他曾因藏有危險藥物及拒捕而被通緝，亦在其車上搜獲兩包內藏「K仔」的透明可再封膠袋，涉嫌「危險駕駛」、「襲警」、「藏有危險藥物」、「藥後駕駛」、「酒後駕駛」被捕，他頭部受傷，需送院治理；混亂間一名督察、一名警長及一名警員亦受傷送院。

而在昨晚11時許行動期間，一輛Audi私家車疑於路肩行駛，撞及一輛警車，雖無人受傷，但該司機進行酒精呼氣測試後，錄得酒精微克約40度，涉嫌「酒後駕駛」被捕。整個行動最少16名司機未能通過酒精呼氣測試，其中10人被捕。

而在警方行動下，現場三條線被封閉，只剩一條行車線供警方截查。車龍一度延伸至逾4公里外九龍站圓方對開，交通嚴重擠塞。