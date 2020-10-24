陳同佳案｜潘母確認接獲警來電邀會面　並非關於與台警商談

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄逾一年，赴台投案仍無進展。警方昨日（23日）表示，已致電潘曉穎母親了解最新情況。潘媽媽確認，昨晚接獲警方來電，惟內容只提及交還洗黑錢案中女兒的證物，並非關於她希望當中間人、邀請港台兩地警方坐下商討的事宜。她指警方邀請明日（25日）會面，但質疑對方是否有足夠權力與台警商談。

潘媽媽承認，昨晚9時收到警方邀請明日（25日）見面，並取回女兒的證物，惟警方一直無確認，是否接受潘媽媽作為中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳案商談。潘媽媽亦質疑，明天會見的警員是否有足夠的權力代表香港警方，就陳同佳案與台警商談。

潘媽媽亦指，曉穎生前遺物可能關乎陳同佳在台灣牽涉的命案，因此決定暫時不會取回這些物品，並要求警方好好代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

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目前陳同佳赴台進展膠著，仍居住在警方安排的安全屋。潘媽媽曾多次表達，希望能作為中間人聯繫港、台解決陳同佳赴台的問題。據了解，台方經已接觸潘曉穎母親，並願意與香港警方商討刑偵移交資料及投案安排。警方周五（23日）表示，不評論會否繼續為陳同佳提供安全屋，但會繼續與潘媽媽保持聯絡和提供可行協助。