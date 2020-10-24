車Cam曝光│通緝犯硬闖路障狂飆13公里　警員拋雪糕筒擋車

西九龍公路今晨（24日）發生衝路障撞警車事件，一輛白色凌志私家車衝過警方路障逃走，狂飆13公里後失控撞欄，男司機更再褪車撞警車及拒捕，警員又於車上發現少量毒品K仔，36歲男司機涉5宗罪被捕，更被揭是通緝犯，曾因藏有危險藥物及拒捕而被通緝。據了解，被捕司機案底累累，達20多宗包括多宗爆竊案、管有危險藥物及非法賭博等，2017年被判囚56個月。 有車Cam片段拍得涉事私家車衝路障經過，當時警員截查多輛私家車期間，涉事凌志突然切線，貼近路肩高速駛離，警員拋出雪糕筒擋路不果，警車隨即開車追截。

警方今晨於港鐵南昌站對出西九龍公路設路障打擊酒駕及藥駕。（網上片段截圖）

今晨零時許，警方於港鐵南昌站對出西九龍公路設路障打擊酒駕及藥駕，一輛白色凌志私家車拒停車並衝過警方路障逃走，有車Cam片段拍得當時警員正截查路障前最少5輛私家車，突然涉事凌志於車龍後方切線，並貼住路肩高速駛離，3名警員接連向凌志及路面拋出雪糕筒嘗試擋路，惟凌志未有減速並直駛逃去，警車隨即開車追截。

被捕凌志司機頭部受傷送院。（何偉鴻攝）

凌志其後狂飆13公里，至長沙灣南昌街近廠商會中學對開失控撞欄，更再褪車撞警車，警員見狀破窗拉人，男司機一度下車逃走並與警員糾纏，導致三名警員受輕傷，男司機其後被警員制服，警員並於車上發現兩包裝有K仔的透明膠袋。被捕姓雷男司機涉嫌藏毒、襲警、危險駕駛、在藥物影響下駕駛及酒後駕駛被捕，警方同時揭發他曾因藏有危險藥物及拒捕而被通緝。他頭部受傷被送院治理。案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊作進一步調查。

據了解，雷男過去案底累累，包括10宗爆竊案、8宗管有危險藥物、酒後駕駛、非法賭博及酒後駕駛等，他於2017年因7項入屋犯法罪和2項企圖入屋犯法罪被判囚56個月。

全晚行動中警員共要求657名司機進行酒精呼氣測試，14名司機未能通過預檢呼氣測試，當中8男年齡介乎31至82歲未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。行動期間一輛私家車突然撞向一輛停泊於路肩的警車，50歲男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛及不小心駕駛被捕。全部被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。