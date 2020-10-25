旺角非法賭檔毒窟淫窟擾民　警方反罪惡行動拘58人　檢2200隻鹹碟

警方旺角警區於10月23日至24日期間，執行名為「疾響」的反罪惡行動，針對犯罪集團及三合會罪行，拘捕42男16女，檢取2200隻鹹碟等總值超過70萬元物品。被捕人涉嫌刑事毀壞、公眾地方打鬥、非法入境及管有淫褻物品作不法用途等罪行，警方特別指出這些非法賭博場所、毒窟和賣淫場所在民居附近經營，對居民造成滋擾。

旺角警區於10月23日至24日期間，執行名為「疾響」的反罪惡行動，針對犯罪集團及三合會罪行，拘捕42男16女，檢取2200隻鹹碟等總值超過70萬元物品。（鄧詠中攝）

旺角警區刑事部程知仁警司簡介案情，指警方為針對犯罪集團及黑社會罪行，打擊其收入來源，旺角警區於10月23日至24日期間執行名為「疾響」的反罪惡行動，拘捕42男16女（年齡介乎21歲至69歲），部分人有黑社會背景。動員超過200名軍裝及刑事部人員，突擊搜查17個地點；另外巡查超過60個持牌場所，包括酒吧、夜總會、桑拿浴室、遊戲機中心，以及賓館。他特別提到犯罪份子在民居附近經營非法賭博場所、毒窟及賣淫場，對居民造成滋擾，陌生人在附近流連，令市民感到治安變差。他表示疫情嚴峻，呼籲公眾盡量避免去人多密集地方。

反黑組第一隊主管陳欣亮督察指，被捕58人，干犯刑事毀壞、公眾地方打鬥、非法入境、管有淫褻物品作不法用途、經營非法賭博場所、經營毒窟、管理賣淫場所、販運危險藥物、無牌賣酒等罪行。行動檢獲10部釣魚機、約2200隻色情光碟、約34克懷疑氯胺酮、約7克懷疑冰毒、約6克懷疑可卡因、約5克懷疑霹靂可卡因，一批酒精飲品及現金24000元，總值超過70萬元，部分被捕人涉嫌違反限聚令，最多人聚集的一宗為一家無牌酒吧，內有12人，會向他們發出告票。

他補充部分人被落案起訴，其他人保釋候查。警方追查各案背後涉案人士及犯罪團伙，不排除更多人被捕。

旺角警區行動主任陳淑君總督察表示，被捕人中有2名為來自內地的性工作者，她們為避免14日強制檢疫，以非法途徑來港賣淫。她們均未經檢測，屬於高危人士，有機會增加本地人感染傳染病風險。至於警方在行動中搗破的非法賭檔和毒窟，不但環境十分惡劣，更對附近居民造成滋擾，警方會繼續有關執法行動，打擊黑社會收入來源，維護公眾對治安的信心。

警方留意到一些酒店或賓館房租價格下降，一些不法份子會租用房間，作為販毒及賣淫用途，呼籲租戶核實租客身份。