爭議廣告先後「下架」再「換畫」　西九龍中心深夜重掛三幅舊畫作

深水埗西九龍中心外牆於今年暑假期間，掛上六幅由本地漫畫家林祥焜創作的性感少女「GOODGIRL」廣告畫作，遭民建聯區議員投訴「意識不良」，未幾畫作被拆下。事後林祥焜強調「下架」原因與打風有關，但已引起迴響。及至前日（24日），外牆「換畫」，掛上另一本地漫畫家甘小文「二創」林祥焜的畫作，再惹熱議。 今日（26日）午夜前後，商場重新掛上其中三幅「GOODGIRL」舊畫作，與甘小文三幅畫作相映成趣，林祥焜全程在場，更有數十名市民到場支持及「打卡」。林祥焜強調，一直有與商場協調，下月更可能有新畫作面世。

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昨深夜約11時半，商場先後重掛其中三幅舊畫作，直至今日凌晨近1時半才完成，期間林祥焜本人全程在場監察，更有20多名市民慕名前來支持及「打卡」，畫作升起時，更有人歡呼及喝采。

林祥焜表示，一直有與商場方面協調，且有另外六幅新畫作打算於11月面世，並打算與更多畫家合作。惟新畫作需交由淫褻物品審裁處檢視，故此段時間重新掛上三幅舊畫作，亦掛上甘小文的「二創」畫作，「有啲人上次未睇過，亦唔想咁悶，所以搵埋小文客串！」



對於舊畫作曾被民建聯區議員投訴「意識不良」，他認為對方想像力太豐富，亦應該「進修下」，因為外國亦有不少類似藝術作品。

今年暑假，西九龍中心外牆換上六幅以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列新廣告，由知名香港漫畫家林祥焜設計，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」標語。林祥焜表示，四年前起與商場合作的項目，均有送交淫褻物品審裁處檢視，「GOODGIRL」系列及往後的新作亦不例外。

但本月8日，民建聯深水埗區議員劉佩玉聲稱接獲大量家長投訴，指廣告中的少女衣着暴露，意識不良，聯同社區幹事陳穎欣前往商場請願，要求拆除廣告。本月12日，相關廣告畫作被拆下，網民形容西九龍中心「跪低」，林祥焜當時強調是因為翌日打風，安全問題下才拆下畫作，表明相關畫作不會「下架」。

前晚（24日），西九龍中心換上另一位本地漫畫家甘小文模仿林祥焜原作的畫作，以自己獨特的畫風，畫出其筆下角色「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」，有網民留言「做得好」、「要瘋狂打卡」。

西九龍中心於今日（26日）凌晨，重新掛上其中三幅「GOODGIRL」舊畫作。（陳永武攝）

西九龍中心於今日（26日）凌晨，重新掛上其中三幅「GOODGIRL」舊畫作，林祥焜全程在場。（陳永武攝）

西九龍中心前日（24日）換上本地漫畫家甘小文的作品，畫風貫徹早前林祥焜的性感少女造型。（鄧詠中攝）