疑家人生意糾紛　外公遭毆打、孫女被潑顏料　兩男涉刑毀被捕

大圍一名小一女學生上周四（22日）上學時，在校門外被一名陌生男子潑橙色顏料。警方經調查後，發現女童家人與別人有生意上糾紛，其68外公上月曾被三陌生男毆打致身體及四肢紅腫，而住所亦曾兩度被淋油及被人用小型雲石球毀壞玻璃窗。警方經調查後，於昨今兩日（25及26日），分別在牛頭角及秀茂坪區拘捕兩名無業男子，涉嫌刑事毀壞，其中一人為向女童潑橙色顏料的疑犯。

新界南總部反三合會行動組署理總督察周文軒表示，上周四（22日）上8時許，大圍美林邨一間小學外，一名6歲小一女學生正在上學途返中，當她到學校門口時，一名戴口罩、手持紙杯的男子突然出現，從後接近女童，並將紙杯內橙色顏料的液體倒在女童的背囊上，女童受驚，校服及書包被染污損毀，家人得悉後報警求助，女童亦被送院檢查，並無受傷。

警方經調查後，發現女童家人與別人有生意上糾紛，與追數或財務公司業務無關。與女童同住的68歲外公於今年9月30日在火炭住所附近，被三名不知名男子襲擊，導致身體及四肢紅腫。此外，其住所亦在10月15日及22日凌晨被人淋紅油及被人用小型雲石球毀壞玻璃窗，女童家人已就上述事件報案。女童外父受傷後，亦即時送院治理，敷藥後已出院。

新界南總部反三合會行動組其後將上述四案合併調查，聯同新界南刑事總部各單位人員，進行情報搜集及深入調查後，鎖定數名涉案人士身份，並展開拘捕行動。警方於昨日及今日（25及26日），分別在牛頭角及秀茂坪區拘捕兩名男子，包括當日向女童淋顏料的男子。警方在兩人的住所中檢獲衣物，他們分別是姓陳45歲男子及姓張31歲男子，他們報稱無業，現正被扣留調查。警方正調查他們是否與上述四宗案件全部有關，暫無資料顯示受害人與疑犯認識。警方仍在調查中，不排除有更多人被捕。