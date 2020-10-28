深水埗六旬戶主遭竊匪扑穿頭　兩賊男撞正西九EU雙雙就擒

深水埗發生企圖爆竊傷人案。周三（28日）凌晨時份，「廣豐樓」一低層單位的六旬男戶主，突被撬門聲驚醒，查看下赫見門外有一肥胖賊男，正用鐵筆、剪鉗等工具撬其鐵閘，男戶主制止時，遭對方扑至頭破血流。 肥賊見爆竊事敗，身懷一支電槍衝落樓逃走，卻撞正西九龍衝鋒隊警員，正在樓下截查其另一名金毛男同黨，結果二人雙雙就擒。

現場為南昌街與海壇街交界「廣豐樓」。凌晨2時許，低層一單位的60餘歲男戶主，突聞住所外傳出撬門聲，開門查看後，赫見一名身形肥胖的賊男，正用鐵筆及剪鉗工具，撬毀其鐵閘，他立即制止，雙方糾纏期間，男戶主遭對方扑至頭破血流，女戶主見狀慌忙報警。



肥賊事敗後，立即衝落樓逃走，恰巧西九龍衝鋒隊警員正進行反罪惡巡邏，並於上址樓下發現一名形跡可疑的「金毛男」，截查期間，即接報指上址大廈發生爆竊案，肥賊亦隨之而衝出大廈。警員立即將其截停，並在其身上搜獲一支電槍，調查後相信兩人為同黨，以涉嫌「企圖爆竊」將他們拘捕；肥賊另涉「襲擊致造成實際身體傷害」及「藏有攻擊性武器」被捕。

警方事後登樓調查，發現涉案單位鐵閘有被撬痕跡，地面遺有鐵筆、剪鉗等工具，將其檢走調查；男戶主頭部受傷，事後被送往明愛醫院治理，深水埗警區刑事調查隊已接手跟進。