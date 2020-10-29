狂徒向跑馬地印度廟投擲生牛肉被捕　曾涉九巴刺針終審法院淋漆案

跑馬地黃泥涌道1號印度廟，於9月30日有一名狂徒漢闖入，向廟宇祭壇投擲懷疑生牛肉，職員其後報案求助。灣仔警區重案組人員接手調查案件，經深入調查後，昨日（28日）在青衣拘捕一名33歲姓莫本地男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子現正被扣留調查，警方正追查其犯案動機。據了解，被捕的男子曾涉前年的九巴刺針，以及今年10月向中環終審法院淋潑紫色油漆案，兩案他均被拘捕。

警方：疑有人蓄意對廟宇造成滋擾、藐視其宗教場所

警方指，該廟宇職員亦表示，廟宇於上半年曾多次遭人擺放生肉於廟宇內的梯間各處，懷疑有人蓄意對廟宇造成滋擾及藐視其宗教場所。警方正調查被捕男子是否與案件有關。

據香港旅遊發展局資料顯示，香港約有4萬名印度教徒，其宗教及社交活動，主要都在跑馬地的印度廟內進行。印度廟可供教友冥想、參加靈修講座、練習瑜伽，以及舉行訂婚、結婚和殯殮等儀式。在亮光節、鎮邪節、潑水節、象頭神節和猴神節等重要節日時，印度廟又有各式慶典舉行。

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翻查資料，被捕男子姓莫，他於2018年6月曾因追巴士，與巴士司機發生爭執，被司機及車上乘客以粗口指摘。莫因此心生不忿，其後三度在九巴41A線及48X線的座位上放置縫紉針，導致至少3名乘客遭刺傷臀部及大腿。莫最終被警方以「有意圖而企圖傷人」及「刑事毀壞」拘捕。去年11月，區域法院指要阻嚇其他人士倣效其行為，判莫入獄兩年，由於莫一直被還押，故判刑後可即時出獄。

另外本月6日，莫男涉嫌將載有漆油的紙杯，扔向終審法院。警方將案件列作「刑事毀壞」案跟進，並於本月15日在旺角拘捕莫男。