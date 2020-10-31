【直播】831衝突事件14個月　警舉藍旗拘兩男

今晚（31日）是831太子站衝突事件發生14個月，有市民一如以往到太子站B出口外獻花，有區議員到場擺放紙皮箱收花，現場有大批警員戒備。有男子手持電話播放去年8月31日速龍進入太子站執法情況，警員隨即拉起橙色封鎖線進行截停搜查。其間有人被票控違反限聚令；至晚上８時許，有示威者於西洋菜南街高叫辱警口號，警方一度舉起藍旗，其後拘捕兩名男子。

傍晚6時起，大批警員已於太子道西、彌敦道交界戒備，並四處巡邏。他們又於站外用橙色帶圍封太子站外欄杆，禁止市民靠近。晚上7時起，市民陸續到太子站B出口獻花，區議員到場擺放紙皮箱收集花束，明日將花送往沙嶺公墓。警員不時截停搜查市民，又多次勸籲記者留在警方橙色封鎖線所設立的「採訪區」採訪。其間有人被票控違反限聚令；有男子手持電話播放去年8月31日，速龍進入太子站執法情況，警員隨即拉起橙色封鎖線進行截停搜查。另外，旺角北區議員蕭德健於前雷生春位置，擺放慶祝萬聖節的南瓜裝飾，並呼籲市民關注12港人事件，其間有警員到場勸籲他們將裝飾擺放路旁，以免阻礙行人。

至晚上8時許，有示威者於西洋菜南街高叫辱警口號，大批警員突然奔跑企圖追捕示威者，其後高舉藍旗，警告示威人士的集會或遊行屬違法，要求散去，否則可能使用武力。一名男子被警員帶到後巷截查，其後被鎖上手扣帶走；一名男子與警方理論，警方數次勸籲他離開，男子反駁指在逛街，警方其後以涉公眾地方行為不檢將他帶走。